荷蘭驚傳汽車衝撞聖誕巡遊人群 至少9人傷

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導國民黨主席鄭麗文，22日晚間現身東吳大學政治系演講，QA環節中，學生提出一連串犀利問題，沒想到鄭麗文，似乎答到有些火氣，不僅嗆學生的提問"不是大學殿堂該有的水準"，還槓上現場副教授，讓部分學生不滿問A答B根本是QB環節。國民黨主席鄭麗文：「（今天有特別要跟學生說什麼嗎？），什麼都可以聊。」國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學政治系演講，會前信誓旦旦，大方表示什麼都可以談，學生沒在客氣，連問是否願意喊主權獨立、還有鄭麗文的"普丁不是獨裁"言論爭議。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「身為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個，這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，但是（獨裁的定義是什麼），你可以讓我把話講完嗎，你也太急了吧。」留下1小時40分鐘的QA環節，看似讓學生問好問滿，但才到第三名學生發問，鄭麗文笑容似乎逐漸沒了。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「我的想法就是這樣，你還有另外兩題問題是什麼，（所以你對獨裁者的定義是什麼），你剛剛還有兩個問題是什麼，（我也有問這個問題啊），那剛剛，我回答你剛剛，另外一個朋友的問題好了，（所以你不回答我的問題？）。」和學生一來一往，場面尷尬，好不容易來到下一題，鄭麗文先是強調不反軍購，卻又回頭開酸。國民黨主席鄭麗文：「你們只是想知道，一個美國給的價錢，我們要不要接受，然後就來決定我剛剛說的這一切，我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」面對學生一連串犀利問題 鄭麗文沒在客氣還嗆學生＂我不認為這是在大學殿堂討論問題該要有的水準跟態度＂（圖／民視新聞）面對一連串犀利問題，鄭麗文的回答，讓學生難以接受。東吳大學政治系學生：「都沒有直球回答，我今天我也不是什麼政黨，我只是覺得，國民黨這些有問題，我來問她的闡述，但是國民黨卻給我這樣的回答，我覺得非常的失望。」東吳大學政治系校友：「該避重就輕的地方，她還是有避重就輕，就是維持她一貫的立場。」而會前東吳大學政治系副教授陳方隅，也有備而來，臉書列出題目"24問"鄭麗文，到場後正面對決，戰力滿點。東吳政治系副教授陳方隅vs.國民黨主席鄭麗文：「可不可以不要看不起同學，你們就真的在擋軍購啊，真的就是支持著獨裁者啊，我就是在馬英九時期當兵的，馬英九時期演習的時候，是放音響，難道募兵制，就等於不防衛台灣嗎？，這也太沒有大腦了吧。」東吳大學政治系副教授陳方隅：「這個QA時間就變成QB時間，問A答B，然後每個需要重大表態的議題，她都是說，大家不要選邊站，大學生有無限可能，其實重點就是她不想要回答。」鄭麗文現場和政治系副教授陳方隅對槓 提到軍購問題他批陳方隅＂沒大腦＂（圖／民視新聞）鄭麗文現身校園開講，面對敏感議題，學生始終沒得到答案。原文出處：鄭麗文至東吳大學演講 遭學生譏「問A答B」QA環節變QB 更多民視新聞報導翁曉玲預告繼續擋！國防特別預算已遭藍白3度封殺 AIT說話了藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！藍營護航中天返52台！立院交通委員會審《衛廣法》 「中天條款」送協商

民視影音 ・ 22 分鐘前 ・ 12