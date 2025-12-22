荷蘭驚傳汽車衝撞聖誕巡遊人群 至少9人傷
荷蘭週一（12/22）晚間發生一起汽車衝撞人群事件，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重。
這起汽車衝撞事件發生在距離阿姆斯特丹約80公里處的荷蘭中部小鎮努恩斯皮特（Nunspeet）。當地週一晚間正在舉辦一場聖誕車隊巡遊活動，一輛汽車突然衝向路旁參觀遊行的人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重。
警方表示，開車的是一名56歲女性駕駛，她是當地居民，在事件中輕微受傷。初步研判，該名駕駛並非刻意衝撞人群，但警方仍將其拘留進行調查。
努恩斯皮特是一座被森林包圍的休閒觀光小鎮，居民人口僅約2.7萬人。
更多太報報導
2027年底達成備戰攻台能力？中國駐美大使回應了
防國安風險 美FCC限制進口中國大疆等外國無人機
五角大廈估計中國已新部署逾百枚洲際彈道飛彈 迅速擴張核武不打算參加限武談判
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 31
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 21 小時前 ・ 11
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 75
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 374
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 38
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 53
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 300
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 60
鄭麗文至東吳大學演講 遭學生譏「問A答B」QA環節變QB
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導國民黨主席鄭麗文，22日晚間現身東吳大學政治系演講，QA環節中，學生提出一連串犀利問題，沒想到鄭麗文，似乎答到有些火氣，不僅嗆學生的提問"不是大學殿堂該有的水準"，還槓上現場副教授，讓部分學生不滿問A答B根本是QB環節。國民黨主席鄭麗文：「（今天有特別要跟學生說什麼嗎？），什麼都可以聊。」國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學政治系演講，會前信誓旦旦，大方表示什麼都可以談，學生沒在客氣，連問是否願意喊主權獨立、還有鄭麗文的"普丁不是獨裁"言論爭議。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「身為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個，這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，但是（獨裁的定義是什麼），你可以讓我把話講完嗎，你也太急了吧。」留下1小時40分鐘的QA環節，看似讓學生問好問滿，但才到第三名學生發問，鄭麗文笑容似乎逐漸沒了。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「我的想法就是這樣，你還有另外兩題問題是什麼，（所以你對獨裁者的定義是什麼），你剛剛還有兩個問題是什麼，（我也有問這個問題啊），那剛剛，我回答你剛剛，另外一個朋友的問題好了，（所以你不回答我的問題？）。」和學生一來一往，場面尷尬，好不容易來到下一題，鄭麗文先是強調不反軍購，卻又回頭開酸。國民黨主席鄭麗文：「你們只是想知道，一個美國給的價錢，我們要不要接受，然後就來決定我剛剛說的這一切，我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」面對學生一連串犀利問題 鄭麗文沒在客氣還嗆學生＂我不認為這是在大學殿堂討論問題該要有的水準跟態度＂（圖／民視新聞）面對一連串犀利問題，鄭麗文的回答，讓學生難以接受。東吳大學政治系學生：「都沒有直球回答，我今天我也不是什麼政黨，我只是覺得，國民黨這些有問題，我來問她的闡述，但是國民黨卻給我這樣的回答，我覺得非常的失望。」東吳大學政治系校友：「該避重就輕的地方，她還是有避重就輕，就是維持她一貫的立場。」而會前東吳大學政治系副教授陳方隅，也有備而來，臉書列出題目"24問"鄭麗文，到場後正面對決，戰力滿點。東吳政治系副教授陳方隅vs.國民黨主席鄭麗文：「可不可以不要看不起同學，你們就真的在擋軍購啊，真的就是支持著獨裁者啊，我就是在馬英九時期當兵的，馬英九時期演習的時候，是放音響，難道募兵制，就等於不防衛台灣嗎？，這也太沒有大腦了吧。」東吳大學政治系副教授陳方隅：「這個QA時間就變成QB時間，問A答B，然後每個需要重大表態的議題，她都是說，大家不要選邊站，大學生有無限可能，其實重點就是她不想要回答。」鄭麗文現場和政治系副教授陳方隅對槓 提到軍購問題他批陳方隅＂沒大腦＂（圖／民視新聞）鄭麗文現身校園開講，面對敏感議題，學生始終沒得到答案。原文出處：鄭麗文至東吳大學演講 遭學生譏「問A答B」QA環節變QB 更多民視新聞報導翁曉玲預告繼續擋！國防特別預算已遭藍白3度封殺 AIT說話了藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！藍營護航中天返52台！立院交通委員會審《衛廣法》 「中天條款」送協商民視影音 ・ 22 分鐘前 ・ 12
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 165
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 17 小時前 ・ 1
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 19 小時前 ・ 12