荷蘭驚傳「榮譽處決」！18歲少女拒戴頭巾、交男友 慘遭父兄綑綁溺死

敘利亞籍父親因為不滿18歲女兒瑞安不守伊斯蘭價值觀，竟夥同兒子將其殺害。翻攝自X



荷蘭近日發生一起震驚社會的殺人案，一名53歲敘利亞籍父親，因不滿18歲女兒瑞安（Ryan）在荷蘭生活期間拒絕接受嚴格的伊斯蘭教價值觀，還化妝、交男友，竟夥同2名兒子進行所謂「榮譽處決」，殘忍將其綑綁勒斃後棄屍水中。荷蘭法院近日做出判決，對犯下惡行後潛逃的父親重判30年徒刑、2名兒子則各判20年，不過兄弟倆仍堅稱自己無罪，喊話「我會洗刷我的清白！」

綜合外媒報導，2024年5月，路人於萊利斯塔德（Lelystad）一處偏僻的自然保護區沼澤發現瑞安遺體，當時瑞安被18公尺長的膠帶綑綁並堵住嘴。警方從她身上的膠帶和指甲發現有她父親的DNA，顯示其被斷氣前曾激烈抵抗，被勒昏後就被丟入水中活活溺死。

廣告 廣告

檢察官指出，瑞安接受西方生活方式，如拒絕戴頭巾、交男友、使用社群平台等，因和伊斯蘭教傳統觀念不符，被家人認為違反期望，因此長期恐嚇及控制瑞安。某次瑞安畫上精緻妝容、未戴頭巾於抖音直播，家人發現後將其視為一種「羞辱性的背叛」，最終更不惜合謀對她痛下殺手。

瑞安的遺體被發現後，其父親哈立德（Khaled al Najjar）立刻潛逃到敘利亞藏身，2名兒子則被警方逮捕並接受審判。儘管潛逃的哈立德曾發信給媒體，宣稱會對此事負責、2名兒子是無辜的，兄弟倆也堅稱全是父親所為，2人僅聽從父親指示，將瑞安載送到指定地點，目的是為了讓瑞安對父親道歉，「這樣一切都會好起來的」，不過檢察官拒絕採信相關說法，法官審理後也認為，兄弟倆「明知等待著她的是什麼」，仍決定載她到偏遠地方，明顯對瑞安的死負有重大責任。

最終法官宣布對殺害女兒的哈立德重判30年，協助殺害妹妹的2名兄長則判處20年監禁。不過大兒子仍狡辯自己是無辜的，還聲稱「我會洗清我的罪名」。

更多太報報導

競選小物弊案涉藏匿人犯 北檢將傅琨萁御用律師送懲戒

中和凌晨巨響驚傳氣爆！57歲獨居男昏迷、加護病房插管搶救中

F-16辛柏毅起飛73分鐘出事 與上士妻服役花蓮基地！剛度蜜月