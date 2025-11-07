荷蘭：相信安世中國晶片會在未來幾天內交付

（中央社台北7日電）荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。

安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光，荷蘭政府當地時間6日發表聲明，卡雷曼斯（Vincent Karremans）作以上表示。

卡雷曼斯表示，已收到中國和美國關於近期達成經貿協議的通知，並對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎，此舉將恢復這些關鍵傳統晶片在全球範圍內的供應。這與中國商務部向歐盟執委會提供的資訊一致。

卡雷曼斯說，鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能夠送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。荷蘭將密切關注並支持這些進展，並在必要時採取適當措施。

他說，荷蘭將繼續與中國當局保持密切聯繫，並將就此事與歐盟執委會和國際夥伴密切協調。

荷蘭與中國就安世半導體的所有權和控制權發生爭端，導致晶片供應短缺，造成全球汽車供應鏈大亂。

路透社報導，卡雷曼斯於9月30日接管安世半導體，理由是擔心其業務會轉移到中國，而安世的母公司聞泰科技總部就在中國。中國政府10月4日採取反制措施，禁止安世中國工廠相關產品出口。

報導說，汽車製造商和汽車零件經銷商本週開始向中國商務部申請豁免，目前尚不清楚是否有企業已經收到晶片。

安世半導體荷蘭總部5日表示，歡迎中國方面承諾協助安世中國工廠及其分包商恢復出口，從而確保關鍵傳統晶片能夠持續供應全球市場。希望盡快了解有關放寬出口限制的條件、標準和程序的更多細節。

中國商務部新聞發言人何亞東昨天表示，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，已及時批准中國出口商的相關出口許可申請，並對符合條件的出口予以豁免，努力促進安世半導體（中國）恢復供貨。

何亞東說，中方希望荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141107