荷蘭「AI廣告」描繪聖誕混亂景象挨轟 麥當勞急撤滅火

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

為迎接聖誕節到來，麥當勞在荷蘭上架一支名為「一年中最糟糕的時刻」的AI廣告，引起網友反彈，緊急撤下，並發聲明回應爭議。

根據法新社報導，廣告描繪聖誕節的混亂景象，包含聖誕老人被堵在車流中、一位滿載禮物的荷蘭騎自行車者在雪地裡滑倒，傳達的訊息是「躲進麥當勞餐廳，一直待到一月，熬過節慶季節」。

然而，廣告一出，引來大批網友怒斥「毀了過節心情」，隨後麥當勞撤下這則廣告，並表示「這則聖誕節廣告旨在展現荷蘭人在節日期間面臨的壓力時刻，然而，根據社交媒體上的評論和國際媒體的報道，我們注意到，對許多客人來說，這段時間是一年中最美好的時光。」

而製作該則廣告的The Sweetshop Films首席執行官 Melanie Bridge也發文表示，「這則AI廣告從來都不是要取代傳統工藝，而是要拓展技能。遠見、品味、領導力……這些永遠都是人類的特質，大家沒看到是這項工作投入的時間遠遠超過傳統拍攝。十個人，五週時間全職投入」。貼文一出，也引起網上熱議。

獨立製作公司Bomper Studio的 Emlyn Davies則留言回應，「那些原本應該參與其中的人呢？演員、合唱團呢？與傳統的實景拍攝相比，像這樣的項目只有十個人參與，人數實在太少了」。

