即時中心／林韋慈報導

臉書擁有227萬人按讚、Instagram則有180.7萬粉絲的土耳其裔荷蘭DJ「Ummet Ozcan」，日前在12月中旬釋出一段將蒙古傳統曲風融入經典耶誕頌歌「耶誕鈴聲」（Jingle Bells）的改編影片，意外在全球掀起熱潮，不少粉絲直呼「蒙古古調融合耶誕歌曲意想不到」，更紛紛敲碗希望推出完整版。Ummet Ozcan隨後也在近日推出完整版本上架平台。





根據英國《地鐵報》（Metro）報導，Ummet Ozcan將這首耳熟能詳的耶誕歌曲重新編排為「蒙古風舞曲」，加入低沉吟唱與強烈節奏，使整首作品更加洗腦。短短一週內，相關影片便在各大社群平台瘋傳，人氣高漲之下，他也應粉絲要求釋出完整版，並同步上架至YouTube與音樂串流平台Spotify，讓樂迷能完整收聽。

身為知名電音舞曲DJ與音樂製作人，Ummet Ozcan於12月中先是在社群平台發布歌曲片段，影片中反覆吟唱最經典的歌詞段落「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮」（Jingle bells, jingle bells, jingle all the way），迅速累積超過80萬個讚，顯示其驚人吸引力。不僅如此，耶誕老人官方網站「Santa J Claus」也幽默留言表示：「小精靈們現在正在工作坊裡跟著這首歌嗨翻天，我還得一直提醒他們別只顧著跳舞，趕快完成最後一批禮物清單！」

對此，Ummet Ozcan則表示「我原本只是做來當作一則有趣的貼文，沒想到大家瘋狂敲碗要求完整版，實在讓我無法忽視」，也在近日推出完整混音歌曲。目前影片上線僅2天，點閱數已突破百萬。

原文出處：快新聞／荷蘭DJ將經典耶誕歌曲混入蒙古風 瞬間爆紅破百萬點閱

