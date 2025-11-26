荷蘭PzH2000NL 加裝防護網抗無人機

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時「COBBS BELUX BV」公司24日宣布獲得荷蘭國防部合約，將為皇家荷蘭陸軍的PzH2000NL自走砲，加裝全周界防護網，藉此增進防護能力、抵禦小型無人機攻擊威脅。

烏俄戰爭經驗顯示，在戰線後方擔負火力支援任務的砲兵單位，已成為敵軍優先打擊目標。鑑於自走砲車體頂部與側面裝甲不如戰車厚實，在「第一人稱視角」（FPV）無人機攻擊下，仍顯脆弱，因此荷蘭決定對荷軍配備的德製PzH2000NL自走砲車身與砲塔輪廓外型，安裝由硬化鋼或合金網製成的大面積防護網，保護車頂、彈艙側面等關鍵區域。

相較烏俄兩軍多採臨時性措施，在車體上架設大量框條或焊接厚重籠式鋼板，導致車重增加、機動力下降，PzH2000NL加裝的固定式防護網採孔洞狀中空設計，除了提供乘員視野與防護力，也能避免增加車重，同時滿足野戰機動與狹窄地形需求。

報導說，這項改裝計畫將成北約各國戰甲車正式配備反無人機防護網首例。儘管荷蘭已採購「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空砲車與防空飛彈，運用「硬殺」防禦方式對抗無人機，但隨著低成本無人機飽和攻擊戰術漸成戰場首要威脅，包括自走砲、指揮所與後勤設施等高價資產也須加強防護，並整合電戰干擾、防空武器等軟硬殺手段，確保存活率與續戰能力。

荷蘭將為PzH2000NL自走砲加裝防護網，抵禦自殺無人機威脅。圖為其外觀想像圖。 （取自COBBS公司領英）

位處後方陣地的自走砲，已成敵軍無人機優先打擊目標，亟需強化防護需求。圖為荷軍PzH2000NL自走砲。（取自荷蘭國防部網站）