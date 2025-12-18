莉莉柯林斯自嘲捲入「政治三角戀」 馬克宏與羅馬市長為搶《艾蜜莉在巴黎》隔空交火

熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第五季回歸！這次不僅戲裡熱鬧，戲外更是面子十足。在12月18日上線之際，劇組於巴黎大雷克斯劇院舉辦盛大首映會。

首映會當晚星光熠熠，除了主角莉莉柯林斯（Lily Collins），Netflix執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）與主創達倫史塔（Darren Star）更帶著剛獲頒的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honor）帥氣登場。

本季一大看點是艾蜜莉移居羅馬，與義大利帥哥馬切羅展開新生活。這甚至引發了現實中法國總統馬克宏與羅馬市長的趣味爭奪戰。莉莉柯林斯開玩笑說：「我從沒想過我們會成為『歐洲政治三角戀』的一部分。」

廣告 廣告

先前馬克宏在聽說影集將搬到義大利首都（羅馬）後，誓言要「拚命爭取」讓這部劇留在巴黎。馬克宏曾在採訪中認真表示，會「努力戰鬥」把艾蜜莉留在巴黎，因為這對法國觀光和形象太重要了。羅馬市長隨後在社群媒體回應，要馬克宏放鬆點，「別擔心，艾蜜莉在羅馬也過得很好，你不能限制艾蜜莉的心」。

對此莉莉柯林斯在首映會上笑著說：「我萬萬沒想到，我們竟然會成為一場『歐洲政治三角戀』的一部分。」

繼法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）在第四季客串後，主創達倫史塔透露他已向馬克宏本人發出邀請，大家可以拭目以待。

莉莉柯林斯（前中）與主創、演員出席《艾蜜莉在巴黎》第五季巴黎首映。（圖／美聯社）

莉莉柯林斯表示，第五季的艾蜜莉不再只是追求完美的「脫逃主義」化身，而是變得更加成熟，「艾蜜莉學會了接受自己的脆弱，展現出不同於第一季的內在自信」。

飾演希薇的菲莉帕妮萊蘿伊柏莉（Philippine Leroy-Beaulieu）透露，這季將「打破盔甲」，展現角色隱藏在強悍下的孤獨與不安全感。飾演艾爾菲（Alfie）的盧辛拉維斯考特（Lucien Laviscount）預告，本季風格會更接近《慾望城市》，內容將更加「熱辣」。

泰德薩蘭多斯回顧這部影集在2020年疫情期間橫空出世，為當時被困在家中的人們提供了「情感連結」與「逃避現實的出口」。如今，它已發展成全球討論文化、時尚與友誼的焦點，甚至深化了法國與世界之間的文化對話。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導