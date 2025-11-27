莉莉詹姆斯《玩命中繼站》突破求生 當吹哨者求助《猛毒》男星

電影《玩命中繼站》描述里茲阿邁德飾演頂尖的「解決者」艾許，專門擔任吹哨者和黑心企業的中間人，並藉此賺取報酬。行事嚴謹的他，總是透過縝密的計畫隱藏自己的真實身分。然而，當他得知莉莉詹姆斯飾演的客戶莎拉需要他的保護才能活命時，讓他的行事原則頓時動搖。

片中里茲阿邁德為了確保與吹哨者莉莉詹姆斯的對話完全匿名，而使用聽障人士專用的中繼通訊服務「三態轉接服務」，藉由接線員念出文字訊息完成匿名溝通。里茲阿邁德坦言，自己深受這部電影對溝通的全新定義吸引，「扮演一個經常需要用非語言交流的角色、把自己孤立起來，設置重重溝通障礙，這種想法從演員的創作角度來看，真的讓人覺得非常興奮和有趣。」

導演大衛麥肯錫補充：「這是一種規避監控的奇特方式，我覺得非常吸引人，在數位時代，想要不被察覺是非常非常困難的，因為你的一舉一動都可能被追蹤，無論你使用信用卡還是手機。所以，艾許、莎拉和其他客戶為了溝通和保護自己，而不得不玩這種奇特遊戲。」

片中里茲阿邁德為了隱藏身分得扮演一系列角色，包括外送員、警察和建築工人等，導演大衛麥肯錫解釋：「這正是我們想要的，那種騎外帶自行車送貨、融入街景的人。現在，這種人遍布世界各地的大城市，尤其是在紐約，你根本認不出他們是誰，他們幾乎就像隱形人。」劇組為此採訪很多前間諜和吹哨者，其中一位的經歷非常有趣，「她說：『永遠不要忘記低估的力量。』如果人們低估你、對你的印象低於實際平均，你就能悄無聲息地混入某些圈子，偽裝自己很大程度上是要了讓自己變得無關緊要。」

飾演吹哨者的莉莉詹姆斯特別喜歡電影裡諸多的曲折和驚喜，「但我認為故事的核心是，他們都是孤獨的靈魂，渴望與人建立聯繫。我認為這與我們當今的世界非常契合。這是一段獨特的合作關係，他們克服重重困難，最終見到了彼此。」

本片讓人印象深刻的還有紐約街景，導演便分享最難拍的一場戲是在紐約時代廣場，他們甚至沒有封街，讓許多民眾在鏡頭前穿梭，拍攝過程相當緊湊，里茲阿邁德透露：「真的滿瘋狂的，我想那就是大衛的風格，也是他想在紐約拍攝的原因。他想為電影帶進紐約街頭那股混亂、緊張的能量，還滿讓人興奮的，當然也很有挑戰性，會讓你隨時保持警覺，我想那種活力和不可預測性都有呈現在畫面裡。」

《玩命中繼站》將於12月12日在台上映。

