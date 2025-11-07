莊人祥罹胃癌 早期難發現 醃漬、鹹食4地雷食物少碰

衛福部常務次長莊人祥上月證實罹患胃癌，目前已完成治療，消息曝光引發各界關注。台北市立聯合醫院提醒民眾，胃癌早期無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查；此外應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，並養成使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。

胃癌危險因子

根據衛福部統計，胃癌長期名列國人10大癌症死因之一，2024年共奪走約2200條性命，居第8位；男性發生率約為女性的2倍。研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的6倍；此外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，都是重要的危險因子。

台北立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷；若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。

謝文斌指出，早期胃癌若能及時發現，透過內視鏡切除或手術治療，治癒率非常高；若為中晚期，雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果往往不如早期治療理想。因此呼籲民眾務必定期追蹤，並配合醫師進行胃鏡或影像檢查。

4地雷食物少碰

此外，預防重於治療，謝文斌提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。同時戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息，都是守護胃部健康的關鍵。

