莊人祥自曝罹患胃癌已康復，衛福部推「幽門桿菌檢測」納入公費癌篩 醫籲：胃癌防治關鍵在早期發現

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

衛福部常務次長莊人祥日前在臉書透露，自己在擔任疾管署署長期間被診斷出罹患胃癌，經治療後已順利康復，健康狀況良好。消息曝光後，引發醫界與社會關注，也讓「胃癌防治」再度成為焦點。

根據衛福部統計，胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，2024年共造成約2,200人死亡，居第8位。其中男性發生率約為女性的兩倍。醫學研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的六倍；此外，高鹽飲食、醃漬或煙燻食物、吸菸、飲酒、家族史及慢性胃炎等，也都是主要危險因子。

廣告 廣告

胃癌早期無症狀 易與胃炎混淆

臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，近年隨著飲食習慣改善及幽門桿菌防治政策推動，台灣胃癌的發生率與死亡率已有下降趨勢，但仍不可掉以輕心。

他指出，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，常被誤認為一般胃炎或消化不良，導致延誤治療。民眾若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等警訊，應盡早就醫檢查。

胃癌納入公費篩檢 第六項全民癌篩

為強化早期發現，衛福部國民健康署自民國115年起，將胃癌正式納入公費癌症篩檢體系，成為第六項癌症篩檢項目。

45至74歲民眾可享「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測（例如糞便抗原檢驗），若結果呈陽性，醫師可安排除菌治療，有助降低慢性胃炎與胃癌發生風險。

早期治療成效佳 中晚期預後差

謝文斌說明，早期胃癌若能及時診斷並以內視鏡或手術切除，治癒率相當高；但若已進入中晚期，即使結合手術、化療、標靶或免疫治療，療效往往有限。

他呼籲民眾定期追蹤與檢查，必要時應接受胃鏡或影像檢查，才能把握最佳治療時機。

飲食與生活防癌關鍵

在預防方面，謝文斌提醒，飲食習慣是影響胃癌風險的關鍵因素。建議民眾：

減少醃漬、鹹食、煙燻與加工食品的攝取；

多吃富含維生素C的新鮮蔬果；

養成使用公筷母匙、不共餐具的衛生習慣，降低幽門桿菌感染機率；

同時戒菸、節制飲酒、規律作息，維持健康生活型態。

全民防癌意識要提高

「胃癌防治不只是醫師的責任，更需要全民共同參與。」謝文斌強調，「千金難買早知道，健康不能靠運氣」。只要願意多關心身體、定期檢查、及早治療，就能大幅提升存活率，讓自己與家人健康長久。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·胃痛就吃胃藥？醫示警「這些成分」恐讓症狀更糟 便祕、腹瀉還可能脹氣

·國人1年吃掉20億顆胃藥！專家示警「服用胃藥注意事項」 千萬別配這4種飲料