莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

115年起全面推動公費「胃幽門螺旋桿菌」檢測，政府與醫界呼籲，符合篩檢資格民眾接受服務。記者廖靜清／攝影

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿菌」與胃潰瘍有直接關聯，約有8至9成患者為這隻菌感染所造成。為降低國人胃癌發生率，衛福部自115年1月1日起，全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。

藝人唐玲（左）於2019年確診胃癌第四期，透過飲食與運動積極抗癌，成為抗癌勇者。記者廖靜清／攝影

衛福部次長莊人祥表示，2024年初於疾管署長任內診斷出胃癌，目前恢復狀況良好，也感謝醫療團隊與家人支持。「早期胃癌不易發現！」他說，在2014年健檢做胃鏡，發現胃潰瘍且檢測出幽門螺旋桿菌，進行殺菌療程，後來沒有幽門螺旋桿菌，但還有胃潰瘍。3年後回診，因沒有其他症狀，所以忽視胃部慢性發炎。

「又過了7年，被確診為胃癌，所幸治療狀況順利。」莊人祥提醒，慢性胃炎易會演變成胃潰瘍，增加胃癌風險，所以定期篩檢很重要。呼應賴清德總統「健康台灣」願景，政府致力推動「癌症治療三箭」政策，目標在2030年將國人癌症標準化死亡率降低三分之一，其一策略就是擴大早期篩檢。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，幽門螺旋桿菌感染是導致胃潰瘍及惡化為胃癌的主要原因，尤其會使胃癌風險增加6倍。有些患者詢問：已經完成殺菌療程了，為什麼還會罹患胃癌？原因是慢性感染已造成不可逆的「胃黏膜萎縮」或「腸化生」病變，即使病菌被清除，也不一定會完全消失。

李宜家強調，幽門螺旋桿菌長期刺激胃壁，有些人未完成完整的抗生素療程，導致細菌無法完全清除。即使殺菌成功，若飲食習慣不佳或家人交叉感染，一年內約有2至3%的再感染率。殺菌非絕對終身免疫，完成殺菌也不能掉以輕心，因為胃癌風險仍高於常人，必須定期進行追蹤檢查。

國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，115年1月1日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45歲至74歲，且未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次，預估每年將有超過60萬人受惠。

徐翠霞指出，公費胃癌篩檢的檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，符合本項檢測服務的民眾如過亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢。二合一篩檢作業可同時進行糞便潛血檢查（大腸癌）與糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測（胃癌），從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

國健署長沈靜芬強調，胃癌篩檢主要目的是「源頭阻斷」，檢查是否感染幽門螺旋桿菌。若呈陽性可直接轉診治療，健保已放寬給付相關除菌治療，只要根除這隻細菌，就能大幅降低胃癌風險，不用反覆篩檢，具有篩檢效益與醫療資源分配。

