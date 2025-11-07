莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
生活中心／綜合報導
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。
據衛福部統計有關國人十大癌症死因，胃癌長期名列其中，光是在2024年，就有2200條性命被奪走，而在發生率方面，男性約是女性的兩倍。有研究指出，感染幽門螺旋桿菌者得到胃癌的風險，約是未感染者的六倍。
台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌說明，國內胃癌的發生、死亡率，隨著民眾的飲食習慣調整，以及幽門桿菌的防治推動，整體已有下降趨勢，不過還是不要掉以輕心。
有關胃癌的病徵，謝文斌提到，胃癌早期大多沒有明顯的症狀，所以常被誤認為是消化不良或是胃炎等，進而產生延誤診斷等狀況發生，民眾若有食慾不佳、體重異常、上腹部悶痛、黑便等症狀，應該要盡早進行檢查。
至於胃癌的治療方式，謝文斌表示，在胃癌的早期階段若能及早發現，其實治癒率很高，可透過內視鏡切除或手術等方式治療，但如果是到了中晚期，儘管可以透過手術、化療等多重方式進行治療，不過效果相較早期治療差，建議民眾要定期進行胃鏡或影像檢查。
謝文斌特別提醒，應該盡量減少食用醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，建議多攝取具有維生素C的蔬果，同時養成用公筷母匙的習慣，才能讓感染幽門桿菌的機率降低，同時也須有良好的生活作息，才能維持胃部健康。
