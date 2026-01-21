莊凱勛兒女躲棉被偷哭 哽咽自責「流浪父親」無法陪伴

莊凱勛哽咽透露，小孩常因為他躲棉被裡哭。（公共電視、新傳媒提供）

「金鐘視帝」莊凱勛在公視《列車人生》本週四（22日）擔任列車旅人，前往澳洲開啟尋寶之旅，在海灣風光交織料理的移動餐廳列車The Q Train和深入遼闊內陸的慢速列車（Slow Train）的穿越時空旅程中，勾起深刻童年記憶，更讓長年在外拍戲的他重新思考自己與家的連結，找到旅人心中珍貴的「寶藏」。

莊凱勛先搭上從墨爾本一路往北300多公里的懷舊慢速列車深入澳洲內陸，他看到復古木質車廂的瞬間，忍不住驚呼：「好漂亮啊！全都是木構的，像走進時光隧道，很有西部拓荒電影的感覺！」1923年延續至今的古老車廂，瞬間勾起莊凱勛最深刻的童年記憶。

莊凱勛搭乘澳洲兩列車，體驗南方海灣風光。（公共電視、新傳媒提供）

莊凱勛回憶起父親北漂辛勤打拼，每逢過年一家五口返鄉的情景，「小時候我們很期待返鄉，像去遠足一樣，但父親總是沉默的，因為火車票錢不便宜，有票也不一定擠得上車。」最難忘的畫面是，父親看到車廂有空位，直接從窗戶爬進去，再透過窗戶把孩子們一個個從外面拎進車內。莊凱勛感性地說，只要進入有歷史性的火車車廂，他就會想到父親那張很複雜的臉，直到他自己當爸爸，才懂那種急迫想歸鄉的感覺。 莊凱勛在派安格爾小鎮被著名的筒倉藝術深受觸動，這些曾用來儲存穀物的大型筒倉，因人口外移而沒落，藝術家在上面創作，畫下屬於澳洲人的記憶。當聽到澳洲原住民姊妹分享「被偷走的一代」故事，1909年澳洲實行同化政策，超過10萬名原住民兒童被迫離開原生家庭，長大後才回去追尋根源，讓身為兩個孩子父親的莊凱勛更是動容哽咽。

莊凱勛首度坦露因工作常無法兼顧家庭的愧疚，「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊」，有時即使是去中南部工作一兩週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭，他心疼地說：「光是我的工作，都讓他們覺得我是流浪的父親，何況是被偷走的那個世代？」

這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己的根與家的連結：「我一直以為是要去尋找陌生的東西、去尋寶，等到整趟旅程結束才發現，那個『寶』一直都在自己的成長過程中，在自己的家裡。」他深有感觸表示：「別人是這樣愛自己的家，我們是不是已經忘記了一些事情？我們總想著自己沒有什麼，但好像忘記看到自己擁有的豐富。」《列車人生》每週四晚間9點於公視播出、公視＋同步上架。

