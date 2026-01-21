莊凱勛憶童年「爸爸爬車窗」哽咽！自責長大變「流浪父親」兒女躲被窩偷哭

金鐘視帝莊凱勛擔任列車旅人。公共電視、新傳媒提供

節目《列車人生》第七集將於今（22日）晚間9點播出，邀請金鐘視帝莊凱勛擔任列車旅人，前往澳洲開啟一場尋寶之旅。莊凱勛搭乘風格迥異的兩列車──海灣風光交織料理的移動餐廳列車The Q Train，及深入遼闊內陸的慢速列車（Slow Train），在穿越時空般的旅程中，不僅勾起深刻童年記憶，更讓長年在外拍戲的他重新思考自己與家的連結，找到旅人心中珍貴的「寶藏」。

主持人莊凱勛（左）搭乘澳洲兩列車，體驗南方海灣風光與品嘗在地農特產。公共電視、新傳媒提供

憶童年返鄉擠火車 父親爬窗進車廂畫面成一生記憶

莊凱勛回憶起父親北漂辛勤打拼，每逢過年一家五口返鄉的情景：「小時候我們很期待返鄉，像去遠足一樣，但父親總是沉默的，因為火車票錢不便宜，有票也不一定擠得上車。」最難忘的畫面是，父親看到車廂有空位，直接從窗戶爬進去，再透過窗戶把孩子們一個個從外面拎進車內。莊凱勛感性地說：「只要進入有歷史性的火車車廂，我就會想到父親那張很複雜的臉，直到我自己當爸爸，才懂那種急迫想歸鄉的感覺。」

旅程中，莊凱勛在派安格爾小鎮看到著名的筒倉藝術深受觸動，這些曾用來儲存穀物的大型筒倉，因人口外移而沒落，藝術家在上面創作，畫下屬於澳洲人的記憶。當聽到澳洲原住民姊妹分享「被偷走的一代」故事——1909年澳洲實行同化政策，超過10萬名原住民兒童被迫離開原生家庭，長大後才回去追尋根源，身為兩個孩子父親的莊凱勛更是動容哽咽。

莊凱勛（右） 遠赴澳洲尋寶體悟人生，重新思考與家的連結。公共電視、新傳媒提供

自嘲是「流浪父親」 旅程讓他思考家的意義

莊凱勛首度坦露因工作常無法兼顧家庭的愧疚：「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊。」即使只是去中南部工作一兩週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭，他感性地說：「光是我的工作，都讓他們覺得我是流浪的父親，何況是被偷走的那個世代？」這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己的根與家的連結。



