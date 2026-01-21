莊凱勛澳洲尋寶體悟人生 重新思考與家的連結

（中央社記者洪素津台北21日電）演員莊凱勛隨節目「列車人生」赴澳洲開啟尋寶之旅，他搭乘海灣風光交織的移動餐廳列車及深入內陸的慢速列車，意外勾起童年記憶，長年在外拍戲的他開始重新思考與家的連結。

莊凱勛搭上從墨爾本一路往北300多公里的懷舊慢速列車深入澳洲內陸，根據新聞稿，當他踏上古老車廂時，就勾起深刻的童年記憶，回憶起父親北漂辛勤打拚，每逢過年一家五口返鄉的情景。他感性地說：「只要進入有歷史性的火車車廂，我就會想到父親那張很複雜的臉，直到我自己當爸爸，才懂那種急迫想歸鄉的感覺。」

節目中莊凱勛首度坦露因為工作常常無法兼顧家庭的愧疚，「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊」，即使只是去中南部工作1、2週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭。

這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己的根與家的連結，「別人是這樣愛自己的家，我們是不是已經忘記了一些事情，我們總想著自己沒有什麼，但好像忘記看到自己擁有的豐富。」

「列車人生」由台灣公視與新加坡新傳媒首度跨國合製，走訪8個國家，每週四晚間9時在公視頻道播出，公視+同步上架。（編輯：張雅淨）1150121