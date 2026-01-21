莊凱勛《列車人生》澳洲出外景 愧疚沒常陪小孩像流浪父親

莊凱勛到澳洲出外景。（公視提供）

莊凱勛近跟著公視《列車人生》前往澳洲出外景，搭上懷舊慢數列車，從墨爾本一路往北深入澳洲內陸，全長300多公里的旅程，他忍不住驚呼：「好漂亮啊！全都是木構的，像走進時光隧道，很有西部拓荒電影的感覺！」這些從1923年延續至今的古老車廂，瞬間勾起莊凱勛最深刻的童年記憶。

莊凱勛回憶起父親北漂辛勤打拼，每逢過年一家五口返鄉的情景，就像去遠足：「父親總是沉默的，因為火車票錢不便宜，有票也不一定擠得上車。」最難忘的畫面是，父親看到車廂有空位，直接從窗戶爬進去，再透過窗戶把孩子們一個個從外面拎進車內。

旅程中莊凱勛首度坦露因工作常無法兼顧家庭的愧疚：「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊。」即使只是去中南部工作一兩週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭，他感性地說：「光是我的工作，都讓他們覺得我是流浪的父親，何況是被偷走的那個世代？」

這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己的根與家的連結：「我一直以為是要去尋找陌生的東西、去尋寶，等到整趟旅程結束才發現，那個『寶』一直都在自己的成長過程中，在自己的家裡。」他深有感觸表示：「別人是這樣愛自己的家，我們是不是已經忘記了一些事情？我們總想著自己沒有什麼，但好像忘記看到自己擁有的豐富。」

