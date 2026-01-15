莊凱勛10年婚「還在熱情階段」 張詩盈換3任老公認愛碎念

莊凱勛（左）《婚內失戀》首搭張詩盈詮釋15年婚姻真實樣貌。艾彼新創股份有限公司提供



舞台劇《婚內失戀》真實呈現3對不同婚齡夫妻的日常生活，張詩盈是卡司中唯一3次演出的老公都不同人，這次她與莊凱勛飾演走過15年「水晶婚」的夫妻「安安」與「阿偉」，巧的是2人現實中的婚姻都剛好經營了10年左右，他認為自己與角色相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。

談到《婚內失戀》對自身最大的影響，張詩盈表示每次演出都像在檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，笑說最大的收穫是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

廣告 廣告

面對「安安」這個角色，張詩盈坦言最有共鳴的是她總是為了成全家人而把自己放在後面，笑言婚後自己性格中原本的「詩意」大多被生活磨平，碎念的狀態和「安安」如出一轍。不過「安安」在知道「阿偉」對「家」的期待與自己不同後，選擇不再溝通、默默忍受委屈，這點其實不像真實的她，「我是連苦瓜都不吃的公主」。

張詩盈自曝婚後「詩意被生活磨平」。艾彼新創股份有限公司提供

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露其實相當緊張：「畢竟這些學長姐都是即興能力很強的人，《婚內失戀》這個IP也很成功，前面每次的演出都廣受好評，所以正式開採之前有點小緊張，因為學長姐他們可能走位都很熟，怕只有我很不熟。」

談到角色，莊凱勛認為「阿偉」其實非常貼近「社畜型中年已婚男子」的縮影，像劇中「安安」想看夕陽卻被取笑，下一秒卻因孩子在學校出狀況，2人瞬間從爭吵變成同盟，那種轉換既真實又令人唏噓。

對於婚姻關係，2人的看法很接近，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的2人是隊友，「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然2個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量」。

《婚內失戀》4月10日至26日在水源劇場演出，早鳥價單人88折（不含藝文票區、搖滾區與視線不良區）優惠至1月31日止，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

更多太報報導

施文彬酸許志豪求婚炒新聞 「看到喜帖才算數」

玄彬怒嗆鄭雨盛「蠢豬」 鬥毆來真的

「TRASH」葵剛單飛揭不快樂心聲 苦撐急凍妝：眼睛張不開