莊博元終場前超關鍵抄截！雲豹103比101逆轉擊退國王

（記者張芸瑄、陳志豪／綜合報導）台啤永豐雲豹昨（22日）在主場迎戰新北國王，整場比賽一路追趕，直到最後 11 秒才由莊博元抄下關鍵一球，隨後克羅馬（Lasan Kromah）補進致勝 2 分，讓雲豹以 103 比 101 上演驚險逆轉。總教練羅德爾（Henrik Rödl）賽後直言，球員在艱困情況下仍倾盡全力，「當我們把能量全部丟到場上，好事就會發生。」

雲豹上半場外線手感依舊冰冷，全場 19 次三分出手僅命中 4 球，命中率只有 21.1%。國王在第一節即取得小幅領先，雲豹以 23 比 31 落後進入第二節。不過克羅馬在禁區連續強攻，搭配迪亞洛（Cheick Diallo）與米勒（Malcolm Miller）穩定得分，成功守住分差。第三節倒數 1 分多鐘時，雲豹追平比數，帶著均勢挺進決勝節。

圖／記者陳志豪 攝影

第四節兩隊互換領先，局面極度緊繃。終場前 1 分 16 秒，林信寬投進個人本場唯一一顆三分球，為雲豹要回超前位置。關鍵時刻，莊博元讀秒抄截、克羅馬補籃得手，最終逆轉成功。克羅馬此役繳出 31 分、9 籃板、6 助攻與 4 抄截，稱這是艱難的一戰，但團隊展現韌性，「能迎來美好的週六夜晚，我以球隊為榮。」

林信寬攻下 12 分並抓 5 籃板，他坦言上一戰落敗對全隊衝擊很大，但也因此逼大家更專注於修正問題。他笑說：「我這季三分真的不多，可能大家忘了我會投。」

圖／記者陳志豪攝影

替補上場的高錦瑋前 3 節手感不佳，只拿 5 分，但第四節連續切入貢獻 4 分，成為逆轉的另一把火。他說隊友不斷給他信心，「我也提醒自己要持續保持侵略性。」

米勒拿下 17 分 12 籃板，迪亞洛則貢獻 20 分；曹薰襄雖僅得 6 分，但送出全隊最高的 7 次助攻。莊博元的 6 分則全部來自第三節的兩記外線。

雲豹本週舉辦「Leopards Drag Party 變裝派對」主題活動，首日吸引 5917 名球迷入場，現場變裝氣氛熱鬧。與「河馬水產」合作的「豹吃海鮮」應援也送出 3 隻龍蝦與 1 隻帝王蟹。球迷出示 KKTIX 主場門票可至河馬水產兌換波士頓龍蝦（每日限 10 名），兌換期限為賽後一個月。明（23）日將持續推出更多主題活動，呼籲豹迷盛裝到場，持續為球隊加油。

