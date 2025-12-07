莊博元、高錦瑋攜手立大功 台啤永豐雲豹成功捍衛桃園巨蛋主場

台啤永豐雲豹「Make Ai Wish」永豐銀行主題周。圖：球團提供

台啤永豐雲豹昨(6)日在主場5827名球迷觀戰下與新竹御嵿攻城獅交手，雲豹雖在第4節遭逢進攻當機狀況，單節只攻下13分被對手緊咬，但莊博元在終場前1分14秒連抓2顆進攻籃板後，再傳給「小高」高錦瑋投進一顆穩定軍心的3分球，終場就以96比94獲勝，再度拿下3連勝。

5827名球迷在場邊加油。圖：球團提供

雲豹首節靠著林信寬的2記3分球與克羅馬(Lasan Kromah)、迪亞洛(Cheick Diallo)的穩定發揮取得領先，前3節打完以83比66大幅領先17分，但進入第4節後，團隊命中率直線下滑，2分球投8中1僅12.5％，讓攻城獅抓住機會反攻，一度將比數追近只落後1分，不過莊博元此時挺身而出，連兩次在克羅馬投籃未進情況下抓下2顆進攻籃板，最終也讓高錦瑋投進3分球而贏得比賽。

廣告 廣告

莊博元與林信寬此戰為團隊貢獻很大。圖：球團提供

莊博元說，「那兩個關鍵進攻籃板，其實是因為我今天投籃狀況不是很好，所以一直在想投不進時，我要用有什麼方法可以在進攻端方面去幫助球隊，所以在那個play時，我想的就是盡量守住，並且不能犯錯。」

高錦瑋此戰攻下16分，另有5次助攻與4次抄截，他表示，其實自己此次的出手感覺不那麼好，也錯失不少3分球的機會，最後那球因為是個空檔，所以還是保持信心出手，最後結果是好的。高錦瑋說，「真的很感謝博元，他在練習時就非常積極做所有事情，也更知道自己的工作是什麼，如果比賽時手感好會繼續出手，若不是，則是會很積極的去抓籃板作苦工。」

雲豹總教練羅德爾(Henrik Rödl)認為，這場比賽前3節球隊打得不錯，卻在第4節失去組織，還好靠著高錦瑋、莊博元與林信寬3人為團隊做出很多貢獻，而這2周的休息對球隊來說是好事，可以讓球員放鬆、並且針對許多細節作處理與討論，可以很好的準備未來艱難的比賽。

連2戰攻下15分的林信寬，此戰3分球投7中3，命中率相當不錯，他表示，自己這段期間有注意自己的命中率，3分球的確不理想，但還是要維持出手的渴望與信心，他說，「我想要對球迷說抱歉，前面大比分拉開，後面卻變成拉鋸的比賽，這是我們要檢討的地方。」

迪亞洛此戰攻下全場最高20分，抓下8籃板，米勒(Malcolm Miller)15分、11籃板、克羅馬則是16分7籃板9助攻。

球團補充，雲豹「Make Ai Wish」永豐銀行主題周今日賽事中場時間將續辦「聖誕上籃挑戰」，只要成功換上聖誕老人裝並在最短秒數完成指定上籃方式，即有機會贏得「超人氣遊戲主機組合」，第二名與第三名的參賽者也能將精美好禮帶回家，永豐銀行化身聖誕老公公，陪伴豹迷們度過聖誕籃球月，更多主場活動與商品資訊，敬請持續鎖定台啤永豐雲豹官方社群。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

壢警直搗大型彩虹菸分裝場 阻價值500萬元毒品流入黑市

桃園青年局志工「用行動說故事」 年度服務成果豐碩