莊國鑫榮獲教育部藝術教育貢獻獎 鄉長何禮臺致贈匾額感謝

莊國鑫老師榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎教學傑出獎」，新城鄉鄉長何禮台代表鄉親致贈表揚匾額。(新城鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

長期深耕藝術教育與文化推廣的莊國鑫老師，榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎—教學傑出獎」殊榮，五日新城鄉鄉長何禮台代表鄉親致贈表揚匾額，盛讚莊老師多年耕耘有成、實至名歸。

新城鄉長何禮台表示，莊國鑫老師長年在北埔國小扎根樂舞藝術教育，不僅是孩子們心中的靈魂導師，更是花蓮新城鄉的文化代表。他以阿美族樂舞為核心，將部落樂舞文化融入校園課程，讓藝術不再遙遠，而是成為孩子日常的生命教育。

廣告 廣告

北埔國小校長陳俊能表示，全校師生都以此深感光榮。他指出，莊國鑫老師的藝術教育理念，正是北埔國小所推行的『全人教育』最佳體現。莊老師透過舞蹈、音樂與文化傳承，讓學生學會感受、思考與表達，這不只是藝術課，而是一堂關於生命與文化的學習。

莊國鑫老師曾在一一二年，便榮獲花蓮縣文化局頒發的最高榮譽「文化薪傳獎」，成為該屆最年輕得主。此次再度登上教育部的全國舞台，從地方走向國家級的肯定，顯示他以文化為根的藝術教育之路上持續前行的堅定信念。

他所創辦的「莊國鑫原住民舞蹈劇場」今年成立恰滿二十週年，長年推廣臺灣原住民樂舞之美，帶領舞團遠赴英國愛丁堡藝術節、法國外亞維儂外亞節等國際舞台，讓世界看見來自花蓮北埔的力量與靈魂。

莊國鑫表示，能在北埔這片土地教學，是他生命中最珍貴的祝福。他說：「教育不是灌輸，而是點燃孩子心中的光。藝術的價值，不在於技巧的完美，而在於讓人學會用心生活。」這份榮耀，既屬於他個人，也屬於整個新城鄉教育團隊，更屬於每一位相信藝術能改變生命的孩子。