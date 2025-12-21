莊奇錫診所舉辦慶祝開幕週年暨迎接聖誕節兒童音樂會

莊奇錫診所為感謝開幕一年來大家的支持、肯定與鼓勵，今(廿一)日下午三時在診所前廣場，舉辦「慶祝開幕週年暨迎接聖誕節兒童音樂會活動」，邀請高雄在地四十四位孩子們來音樂才藝表演，包括各種樂器演奏、唱歌與跳舞，現場氣氛喜氣歡樂，帶來家長與孩子們溫暖與幸福感，渡過一個快樂溫馨的美好假日時光。

主辦單位今日說明，聖誕兒童音樂會由院長莊奇錫醫師致詞感謝與歡迎開場，並邀請台灣民謠手風琴名師陳紀揚先生打扮成聖誕老公公親臨主持，營造聖誕歡樂氣氛。

音樂會開始由康橋幼兒園十五位小朋友舞蹈表演「康橋閃耀之舞」，可愛的模樣真令人開心，隨後有陶笛演奏-聖誕頌（陳亭妤、陳威翔、陳心瑜共三位小朋友）及小提琴演奏-聖誕組曲（張程翰、陳東儀、梁卉妤、陳奐琋、陳奐齊、劉惠絹共六位小朋友），還有陳可芯小朋友的現代舞蹈表演-babymonster-Hot sauce，及陶笛演奏-卡加布列島（洪幼蓁、盧沐恩共二位小朋友），與曾經在國際打擊樂比賽得獎的張昀旭同學提供小鼓表演-米契爾‧彼得斯《進階小鼓練習曲》、胡雁婷小朋友陶笛演奏-Fate，壓軸由華聖誕幼兒園舞蹈表演-Encore LaLa，十五位幼童快樂舞動，充滿活力與歡樂！

最後由陳紀揚老師演奏手風琴帶動現場大小朋友一起大合唱「感恩的心」，歡樂氣氛嗨到最高點！院長莊奇錫也致贈表演小朋友感謝狀、禮物與餅乾，祝福大家聖誕快樂！闔家健康幸福！

莊奇錫院長表示，進入寒冬氣候變化容易感冒還有心血管疾病易發作，請大家注意保暖維護身體健康喔！有需要歡迎大家多多利用診所優質的醫療設備與服務，讓他為大家守護健康！也祝福家家戶戶平安！聖誕快樂！健康幸福迎新年！