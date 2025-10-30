《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環
以傳揚《莊子》思想聞名的台大中文系教授蔡璧名10/21逝世，享年60歲，消息傳出令各界錯愕。蔡璧名曾罹患子宮頸癌，因家學淵源積極推廣太極拳、經絡、穴道導引等養生方式。中醫師指出，子宮頸癌的治療除了西醫的放療、化療外，中醫也有多重方式可以輔助治療。
家學淵源 靠太極、經絡、穴位養生抗癌
蔡璧名的專長是研究《莊子》和傳統醫學《黃帝內經》、《傷寒論》，罹患子宮頸癌之前堪稱工作狂，熱衷教學和研究，42歲確診罹患子宮頸癌第三期，腫瘤有9公分大，而且擴散到淋巴和腸胃，狀況不適合開刀，只能以做放射線治療和化療，身上還因此留下需多治療癌症的傷害。
看更多：《正是時候讀莊子》台大教授蔡璧名逝，子宮頸癌復發嗎？洋蔥、木瓜、綠茶防癌復發
蔡璧名成長於武術和醫藥世家，父親是太極拳宗師鄭曼青的弟子，家中幾代出了多位醫師，蔡璧名曾跟隨父親學過幾年太極拳，直到罹癌才開始勤加練習，搭配經絡、印度瑜伽和《莊子》的理論，搭配中醫食補，研發出一套自己的養生方式抗癌。
衛生福利部指出，子宮頸癌的發生與人類乳突病毒（HPV）有關，多數人感染後可自行痊癒，少數人持續感染後，會發生子宮癌前病變，再發展成子宮頸癌。
子宮頸癌 與持續感染HPV有關
子宮頸癌依照不同期別，存活率有極大差距，癌前病變和子宮頸癌第一期的患者，治療後5年存活率可達9成；第二、第三、第四期的患者，5年存活率則分別為72%、59%和23%。
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師陳安履指出，中醫對於子宮頸癌的治療，仍建議以西醫為主，中醫大多扮演輔助治療的角色。
陳安履說，舉例而言，第一、第二期的患者如果還要保留生育能力，採用錐狀手術切除腫瘤後，仍有感染HPV（人類乳突病毒）的疑慮，但目前醫學上沒有有效的治療藥物，只能依靠患者自己的免疫力對抗病毒，中醫會依照患者的體質，以不同的藥方提升患者的免疫力。
如果是病灶處子宮的血流量不足導致免疫力低下，中醫解讀這種情況屬於「肝腎虛」，就會以不同的配方幫患者補肝腎。
看更多：柯文哲臀部傷口是疣？坐馬桶染HPV？皮膚、婦產醫這樣說
中藥調體質 改善子宮頸口黏液不足
陳安履說，值得注意的是，子宮頸口通常會分泌黏液，保護子宮對抗病原菌感染，而黃體素上升會抑制黏液的分泌，出現HPV持續感染的女性，通常子宮頸口黏液分泌不足、有黃體素上升的現象，中醫解讀為「陰虛陽亢」，可以用知母、黃柏、大黃、生地黃、鱉甲等藥方改善。
至於像蔡璧名一樣罹患子宮頸癌第三、第四期的患者，中醫治療的主要目的在減輕化療和放射線治療的副作用、提升患者的生活品質。陳安履說，子宮頸癌晚期的化療和放療，可能帶來放射性膀胱炎、尿急、小便有灼熱感等不適，或是會噁心嘔吐、腹瀉、消化吸收變差、白血球不足、神經受損、頭痛、頭暈、手腳痲、貧血等症狀，中醫也可以透過不同的中藥方和針灸穴道的方式輔助改善。
太極拳、八段錦、作息規律 助改善免疫力
陳安履指出，太極拳、八段錦等運動，對於子宮頸癌患者的幫助，在於可以改善骨盆腔和下肢的血液循環、導引血液回流，有助增強免疫力，相較之下慢跑、健行等運動在這方面幫助改善的效果有限。
蔡璧名在抗癌過後，開始教導學生要學會愛自己，方式就是好好吃飯、好好睡覺、好好鍛練，陳安履也很認同，他表示，癌症患者更需要維持充足睡眠和均衡飲食，才有助於改善免疫力。
看更多：壯世代女性不只要注意乳癌！醫揭更年期後最大威脅是「它」
◎ 圖片來源／翻攝自蔡璧名臉書
◎ 資料來源．諮詢專家／衛生福利部．陳安履醫師
更多健康2.0報導
《我們在台灣見吧》黃小玫病逝！醫揭「親吻病病毒」相關淋巴癌鼻腔警訊別輕忽！
揪出癌王！長庚「天羅地網」追蹤率近100%，AI神預測6年後肺癌風險
郭碧婷爸證實罹肺癌！本人親曝病因50年習慣 醫籲快做1事
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
唐綺陽悼念學姐蔡璧名 揭私下相處：是奇女子
著名中國思想史學者，台大中文系教授蔡璧名離世，享年60歲。唐綺陽日前發文，哀悼她中正高中學姐蔡璧名辭世，難掩震驚與不捨。她透露，工作途中接獲噩耗，「內心久久無法平息」，並回憶兩人多年情誼，感性寫下：「妳先回到天上了，一路走好，我會好好生活，來日天上見。」自由時報 ・ 1 天前
國巨9月獲利年增25% 華新科第3季每股純益2.07元
（中央社記者鍾榮峰台北2025年10月28日電）被動元件族群近期股價震盪，國巨(2327)今天公布9月自結歸屬母公司業主淨利新台幣22.71億元，較2024年同期增加25%，單月獲利約第2季獲利49.98億元的45%；由於國巨8月下旬股票分拆新股上市，9月自結每股稅後純益1.11元。受惠人工智慧（AI）應用需求持續強勁，國巨自結9月合併營收116.81億元，創歷史單月新高。國巨今年8月底每股股票面額一拆四，每股面額從10元調整為2.5元。在分割股票前，國巨上半年每股稅後純益20.51元，其中第2季每股純益9.74元；國巨9月每股純益若以股票分割前面額粗估，單月每股盈餘約4.44元。華新科(2492)今天公布9月自結合併營收31.76億元，年減0.19%；9月自結稅後獲利2.1億元，年增40%，每股稅後純益0.43元，年增38.71%。華新科自結第3季合併營收94.46億元，年增1.02%；第3季稅後淨利10.04億元，年增達125.11%，較第2季虧損2.15億元轉虧為盈，並一舉超越上半年獲利3.7億元，單季每股稅後純益2.07元。華新科自結前3季稅後獲利13.74億元，年減33.3%中央社財經 ・ 1 天前
張軒睿遭恐怖前任囚禁！斷腿逃亡認了「恐懼在心中扎根」
原創影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。中時新聞網 ・ 12 小時前
任時完愛上「偽男秘書」薛仁雅！《為什麼不知道是女人》浪漫設定神似《咖啡王子1號店》
有看過孔劉和尹恩惠演出的《咖啡王子1號店》的朋友，肯定無法忘懷當時的心動，如今終於又有「女扮男裝」的浪漫喜劇《為什麼不知道是女人》出現囉，當「男財閥」任時完愛上「男秘書」薛仁雅，已經可以提前想像，這部戲會多令人心臟撲通狂跳！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電
很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，健康2.0 ・ 16 分鐘前
他好奇「入厝必備電器有哪些？」過來人曝口袋名單
買房、搬新家是人生的一大喜事，不過剛入厝難免手忙腳亂，許多東西都需要事後慢慢購置，有網友也分享，自己認為洗脫烘是入厝必備電器之一，忍不住好奇其他網友的口袋名單，在網上引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 2 天前
燕子口堰塞湖成功引流！從溢流撤離到度過洪峰…「蒂芬妮藍」湖水沒了，農業部還原驚心動魄半小時
花蓮縣的太魯閣燕子口堰塞湖，雖然湖面散發著夢幻的「蒂芬妮藍」，但也對下游造成嚴重的威脅。所幸在經過13天監控、疏散與處置後，農業部周三(10/29)宣布，經過降挖與引流作業，成功解除燕子口堰塞湖壩體的危機。 農業部林業及自然保育署花蓮分署，還原近半小時25分鐘的驚心動魄拆彈過程。 10/29上午11時25分，施工人員發現燕子口堰塞湖溢流水量增大，壩體開始出現沖刷跡象，現場人員與下游緊急撤離；11時30分，沖刷加劇、壩體逐步潰散。 接著來到11時40分，壩體幾已完全沖毀，絕大多數水體傾瀉進立霧溪下游；11時50分，下游最大洪峰出現，橋墩水位約上升2公尺。 洪峰過後，堰塞湖水位下降至原河道水位，僅少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但已無致災風險。今周刊 ・ 3 小時前
這3位大法官只有兩條路
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯；《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
被動元件龍頭發威！「它」單月營收衝116億創新高 法人喊全年EPS挑戰10元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導被動元件龍頭國巨（2327）28日股價小跌1.01%，收在246元，成交金額約195.14億元，但基本面亮眼。公司公告9月自結稅後純益達...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 2 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 21 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 12 小時前