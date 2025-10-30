《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環

以傳揚《莊子》思想聞名的台大中文系教授蔡璧名10/21逝世，享年60歲，消息傳出令各界錯愕。蔡璧名曾罹患子宮頸癌，因家學淵源積極推廣太極拳、經絡、穴道導引等養生方式。中醫師指出，子宮頸癌的治療除了西醫的放療、化療外，中醫也有多重方式可以輔助治療。

家學淵源 靠太極、經絡、穴位養生抗癌

蔡璧名的專長是研究《莊子》和傳統醫學《黃帝內經》、《傷寒論》，罹患子宮頸癌之前堪稱工作狂，熱衷教學和研究，42歲確診罹患子宮頸癌第三期，腫瘤有9公分大，而且擴散到淋巴和腸胃，狀況不適合開刀，只能以做放射線治療和化療，身上還因此留下需多治療癌症的傷害。

廣告 廣告

看更多：《正是時候讀莊子》台大教授蔡璧名逝，子宮頸癌復發嗎？洋蔥、木瓜、綠茶防癌復發

蔡璧名成長於武術和醫藥世家，父親是太極拳宗師鄭曼青的弟子，家中幾代出了多位醫師，蔡璧名曾跟隨父親學過幾年太極拳，直到罹癌才開始勤加練習，搭配經絡、印度瑜伽和《莊子》的理論，搭配中醫食補，研發出一套自己的養生方式抗癌。

衛生福利部指出，子宮頸癌的發生與人類乳突病毒（HPV）有關，多數人感染後可自行痊癒，少數人持續感染後，會發生子宮癌前病變，再發展成子宮頸癌。

子宮頸癌 與持續感染HPV有關

子宮頸癌依照不同期別，存活率有極大差距，癌前病變和子宮頸癌第一期的患者，治療後5年存活率可達9成；第二、第三、第四期的患者，5年存活率則分別為72%、59%和23%。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師陳安履指出，中醫對於子宮頸癌的治療，仍建議以西醫為主，中醫大多扮演輔助治療的角色。

陳安履說，舉例而言，第一、第二期的患者如果還要保留生育能力，採用錐狀手術切除腫瘤後，仍有感染HPV（人類乳突病毒）的疑慮，但目前醫學上沒有有效的治療藥物，只能依靠患者自己的免疫力對抗病毒，中醫會依照患者的體質，以不同的藥方提升患者的免疫力。

如果是病灶處子宮的血流量不足導致免疫力低下，中醫解讀這種情況屬於「肝腎虛」，就會以不同的配方幫患者補肝腎。

看更多：柯文哲臀部傷口是疣？坐馬桶染HPV？皮膚、婦產醫這樣說

中藥調體質 改善子宮頸口黏液不足

陳安履說，值得注意的是，子宮頸口通常會分泌黏液，保護子宮對抗病原菌感染，而黃體素上升會抑制黏液的分泌，出現HPV持續感染的女性，通常子宮頸口黏液分泌不足、有黃體素上升的現象，中醫解讀為「陰虛陽亢」，可以用知母、黃柏、大黃、生地黃、鱉甲等藥方改善。

至於像蔡璧名一樣罹患子宮頸癌第三、第四期的患者，中醫治療的主要目的在減輕化療和放射線治療的副作用、提升患者的生活品質。陳安履說，子宮頸癌晚期的化療和放療，可能帶來放射性膀胱炎、尿急、小便有灼熱感等不適，或是會噁心嘔吐、腹瀉、消化吸收變差、白血球不足、神經受損、頭痛、頭暈、手腳痲、貧血等症狀，中醫也可以透過不同的中藥方和針灸穴道的方式輔助改善。

太極拳、八段錦、作息規律 助改善免疫力

陳安履指出，太極拳、八段錦等運動，對於子宮頸癌患者的幫助，在於可以改善骨盆腔和下肢的血液循環、導引血液回流，有助增強免疫力，相較之下慢跑、健行等運動在這方面幫助改善的效果有限。

蔡璧名在抗癌過後，開始教導學生要學會愛自己，方式就是好好吃飯、好好睡覺、好好鍛練，陳安履也很認同，他表示，癌症患者更需要維持充足睡眠和均衡飲食，才有助於改善免疫力。

看更多：壯世代女性不只要注意乳癌！醫揭更年期後最大威脅是「它」

◎ 圖片來源／翻攝自蔡璧名臉書

◎ 資料來源．諮詢專家／衛生福利部．陳安履醫師

更多健康2.0報導

《我們在台灣見吧》黃小玫病逝！醫揭「親吻病病毒」相關淋巴癌鼻腔警訊別輕忽！

揪出癌王！長庚「天羅地網」追蹤率近100%，AI神預測6年後肺癌風險

郭碧婷爸證實罹肺癌！本人親曝病因50年習慣 醫籲快做1事



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章