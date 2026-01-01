莊家班遭惡搞！ 業者出面：無股權糾紛、無欠債

莊家班負責人莊小姐表示，沒有與人結怨。（圖／東森新聞）





昨天（12/31）跨年當天，天冷麻油雞生意好，不過知名的莊家班麻油雞雙北10間分店，湯鍋都被人倒入砂糖或芥末，一度無法做生意，警方獲報後，陸續逮捕3人，他們分別供稱，是被網友放鳥心情不好，或是吃壞肚子才會犯案，警方懷疑幕後有藏鏡人，持續追查中。最新消息是，其中一名嫌犯遭聲押。

這一家連鎖的麻油雞店莊家班已經飄香30年，在雙北有約40家分店。創辦人的4個孩子長大之後，辭去工作、傳承媽媽的手藝，各自單獨經營雙北分店。

為什麼會被惡搞？倒砂糖、芥末，負責人強調，股權沒有問題，也沒有欠債，更沒有與人結怨，一直以來都是單純做生意。

暖呼呼的麻油，搭配一整隻雞腿。知名的連鎖麻油雞店莊家班來自鹿港一名單親媽媽的手。

莊家班創辦人莊媽媽（2019/07/04）：「我推攤車賣麻油雞，擺路邊攤，還被車撞斷腳，拐杖拿8個月，都在做麻油雞，這麼一路辛苦來，就是為了一碗飯，不然怎麼辦？」

從成立到現在，已經飄香30年。莊媽媽一手打下北台灣麻油雞事業版圖，卻在跨年這一天被有心人士盯上。10間分店的湯鍋裡，被惡意倒砂糖以及芥末。

莊家班負責人莊小姐：「我們只是一般的小吃店，很單純的經營模式，在做生意而已，賭債跟股權，我們完全都不知道。」

根據了解，莊家班在雙北地區大約有40家分店，莊媽媽的4個孩子長大之後辭去工作，選擇回家傳承手藝。

莊家班負責人莊小姐：「每一家店都是單獨去經營，那我們兄弟姊妹就是有各自負責的店家，沒有股權問題，我們就是很單純在做生意這樣子而已。」

而之前莊家班上新聞，是因為在同一條街鬧雙包。

莊家班負責人莊小姐：「主要就是因為我爸爸也想一起來經營這個麻油雞，但是在做法上，大家有不同的理念，所以會希望說如果是經營不同的理念，那就是用不同的招牌下去做經營。」

店面走樸實裝潢，沒有過多設計，選用較亮燈光，搭配黃色主色調來吸引客人。這一回到底招惹到誰，業者只想趕快釐清，以免做個生意，還得提心吊膽。

