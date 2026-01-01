莊家班麻油雞出事了！10家分店湯底被丟不明粉末 3人落網

【記者江孟謙／新北報導】知名連鎖麻油雞店莊家班，昨天（31日）被歹徒在湯底倒入不明粉末，警方獲報後在3小時內逮到3人，據了解受害店家橫跨雙北至少10店面，初步釐清被倒入的粉末是砂糖、芥末等物品，警方依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌偵辦，將釐清背後動機。

橫跨雙北地區的莊家班麻油雞，昨天10家店面陸續遭騎乘機車的歹徒把粉末丟入湯底，店家報案後，雙北警方組成專案小組，迅速於3小時內逮到江（22歲）、李（25歲）、謝（21歲）等3名嫌犯。

廣告 廣告

不過，幾名嫌犯到案後，都聲稱心情不好才隨機犯案，對涉案內容避重就輕，警方發現，這3人事前分工預謀劃針對北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區之同一連鎖品牌商家產品，以突襲方式投放不明物品，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯。

景安店被丟入不明粉末。翻攝畫面

專案小組將持續釐清動機，從嚴究辦，並持續擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。新北市刑警大隊表示，為維護市民生命財產安全、新北市警察局有信心也有能力，在檢方指揮下對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾享有安居樂業之生活環境。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

沈慶京跨年夜賞101煙火 感悟「我學會在風暴中看風景」

國聯飯店「馬到成功」年菜中西雙禽內餡爭豔 外帶6人份1萬3800元

《網球王子》本鄉奏多元旦宣布閃婚！親曝新娘身分

