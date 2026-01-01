莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

知名連鎖店莊家班麻油雞(取自Google地圖)，遭人下不明粉末，毀了十家分店的湯頭。讀者提供



知名連鎖店「莊家班麻油雞」，驚傳10家分店遭人闖入，添加了不明粉末，毀了湯頭！新北多個警分局陸續獲報，警方調閱監視器畫，發現男子倒入鍋內的是一包「台糖貳號砂糖」以及疑似芥末粉，跨年夜徹夜不眠查緝，目前已經逮捕三名涉案犯嫌。

「莊家班麻油雞」知名連鎖店，橫跨雙北地區的其中10家店面，在31日傍晚突遭騎機車歹徒，趁店員不注意，在湯底丟灑疑似芥末粉以及砂糖後逃逸。

店家撥打110報警，雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請新北地檢署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，迅速在3小時拘提涉案3嫌到案，分別謝嫌21歲、江嫌22歲、李嫌25歲。

3嫌供詞不一，對涉案內容避重就輕，不過，警方查出，整起案件事前分工預謀，針對北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區的莊家班麻油雞，以突襲方式投放不明物品，造成店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅。

全案今(1)日先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送新北地檢署偵辦。專案小組將持續釐清動機，從嚴究辦，並持續擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。

