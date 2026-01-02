莊家班麻油雞遭倒不明粉末 3嫌羈押禁見

新北市 / 林彥廷 綜合報導

雙北連鎖「莊家班麻油雞」10間店家鍋內遭人惡意潑灑粉末，警方事後逮到三名嫌犯。新北地檢署今（2）日發出新聞稿指出，依涉犯恐嚇危害安全、毀損、組織犯罪等罪，向法院聲請羈押禁見3人獲准。

新北地檢表示，麻油雞業者於 114 年 12 月 31 日，遭人在雙北地區共 10 家分店之店家火鍋內倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。地檢署獲報後，指派打擊民生犯罪專組顏韻庭檢察官指揮偵辦，並迅速拘提涉案被告謝姓、李姓及江姓等 3 名男子到案。

廣告 廣告

新北地檢指出，檢察官訊問後，認被告 3 人均涉犯刑法第 305 條恐嚇危害安全、同法第 354 條毀損、組織犯罪防制條例第 3 條第 1 項中段參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢說，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全之工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

原始連結







更多華視新聞報導

莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同

麻油雞10分店被撒不明粉末 3嫌被逮手法雷同

「魔法衣櫥」遭控惡意倒閉 上百人急追百萬儲值金

