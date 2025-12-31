「莊家班麻油雞」連鎖店受害！雙北10間分店慘遭加料 警逮2嫌偵辦中

記者林盈君／新北報導

31日下午4時許，位於新北市淡水區的連鎖店「莊家班麻油雞」，遭一名陌生男子跑入店內，往湯鍋裡倒入不明粉末，隨後逃離現場。店家發現後報警處理，警方發現男子倒入鍋內的是一包「台糖貳號砂糖」，立即調閱監視器畫面，掌握犯嫌特徵及涉案車輛，於晚間10點多，逮捕涉案的22歲江姓男子，由於正值跨年夜，淡水分局火速破案，而江男犯案動機與原因還要進一步釐清。

新北淡水連鎖店「莊家班麻油雞」遭倒入砂糖，嫌犯被警方逮捕、動機釐清中。（圖／翻攝畫面）

據了解，「莊家班麻油雞」為知名連鎖餐飲，但31日卻陸續傳出，有不明人士前往雙北各分店搞破壞，包括蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等分店，其中，蘆洲區的分店，遭一名頭戴安全帽的男子，闖入店內往鍋裡倒砂糖，犯案後快速逃逸，警方獲報後，晚間7時許，於蘆洲區集賢路某旅館，逮捕涉案的21歲謝姓男子，目前還在釐清犯案動機。

新北淡水連鎖店「莊家班麻油雞」遭倒入砂糖，嫌犯被警方逮捕、動機釐清中。（圖／翻攝畫面）

另外，新北中和區2家分店，也遭不明人士倒入芥末粉，警方獲報後展開追查，目前掌握已逃逸到北市。對此，新北市刑大獲報，立即連繫店家負責人，由於多家分店遭惡搞，不排除是報復行為，正釐清近期是否有糾紛，研判是預謀性、集團性犯案等，並報請察官指揮偵辦。

