「莊家班麻油雞」遭惡意撤不明粉末 新北檢聲押3嫌獲准

新北市知名連鎖餐飲品牌「莊家班麻油雞」驚傳遭人蓄意破壞！去年12月31日晚間，該品牌位於雙北地區的10家分店，接連遭到不明人士闖入，將疑似芥末粉及砂糖等不明粉末投入湯鍋內，警方獲報後火速拘提3名涉案嫌犯移送新北地檢署法辦，檢察官訊問後以涉犯《刑法》恐嚇危害安全、毀損、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方獲報後立即成立專案小組並報請新北地檢署由打擊民生犯罪專組檢察官顏韻庭全力指揮偵辦。經調閱監視器畫面與追蹤相關線索鎖定謝姓（21歲）、江姓（22歲）及李姓（25歲）3名男子涉有重嫌，將3人拘提到案。

3人到案後對於作案動機供詞不一，辯稱是「心情不好」、「隨機發洩」，且對犯罪過程避重就輕。但專案小組發現3人為有計畫的預謀行動，恐與「賭債」有關，嫌犯針對北投、士林、淡水、文山、蘆洲及中和等地的「莊家班麻油雞」分店，以突襲方式投放不明物品，明顯意圖製造恐慌。此舉不僅對食品安全構成威脅，更對民眾日常生活造成嚴重影響。

檢察官訊問後，認定3名嫌犯已涉嫌違反《刑法》第305條恐嚇危害安全罪、同法第354條毀損罪，以及《組織犯罪防制條例》第3條第1項中段參與犯罪組織，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署指出，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全的工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，新北地檢署必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

