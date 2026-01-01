「莊家班麻油雞」雙北10家分店鍋內遭撒不明粉末 3嫌遭逮互不認識

知名連鎖「莊家班麻油雞」在雙北的10間分店，跨年當天遭人倒入不明粉末，讓麻油雞整鍋無法食用。警方獲報後陸續在新北蘆洲、淡水、中和抓到3名犯嫌，3人都說不認識彼此，但他們的犯案手法幾乎一樣，計畫縝密、疑似分配好路線，也還將手機重置，警方懷疑幕後有人指使，已將3人送辦。

3嫌計畫縝密惡意破壞湯底 業者：沒跟別人結仇

熱騰騰麻油雞不斷竄出香氣，沒想到這時一名雨衣男卻突然衝到店門口，二話不說便將白色粉末通通扔進鍋子裡，隨後小跑步逃離。但這還沒完，不同一個嫌犯又跑到另一處分店，目標同樣鎖定鍋內麻油雞，他迅速將整包粉末倒進裡頭，犯案過程不到10秒鐘，就跳上機車逃跑，似乎早已預謀許久。

3名嫌犯倒完粉末後立刻逃跑。圖／台視新聞

知名連鎖店「莊家班麻油雞」在雙北有多達40家店，沒想到卻在跨年這天遭3名嫌犯鎖定，警方發現他們計畫縝密且分工明確，接連到台北北投、士林、文山，以及新北淡水、中和、蘆洲等10家店犯案，惡意破壞湯底，恐嚇意味相當濃厚。

受害店家見此嚇壞了，當下都先往後退，接著大吼叫男子不要跑，至於白色粉末到底是什麼仍未知，但鍋底材料通通報廢，負責人則強調沒有與人結怨。

2嫌犯案後都藏旅館疑等接應 不排除有人指點

警方陸續在新北蘆洲、淡水、中和抓到3名犯嫌，但他們都聲稱互不認識，可巧合的是3人手機都已重置，疑似有高人指點。此外3人說詞兜不攏，一下說網友放鴿子，一下又說是麻油雞害小孩拉肚子，明顯避重就輕。

3嫌都已被逮捕，但不排除有人指點。圖／台視新聞

警方查出其中兩人犯案後藏身旅館，不排除在等接應，目前將他們依恐嚇、毀損等罪送辦，「麻油雞」千面人翻版，員警正一一追查釐清。

新北／賴心怡、陳冠旻 責任編輯／施佳宜

