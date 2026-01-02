莊家班麻油雞10家分店被惡意加料報復！ 3嫌遭羈押禁見

莊家班麻油雞店位於雙北的10家分店，日前遭3名男子在鍋底撒入不明粉末，新北警方循線將江姓、謝姓及李姓男子查緝到案。新北地檢署今（２）日複訊後，認為3人案情重大且有湮滅證據、勾串共犯及反覆行為之虞，因此向法院聲請羈押禁見，法院已裁定准押。

麻油雞店莊家班在跨年夜遭遇惡意攻擊，雙北地區共10家分店的湯底被投放不明粉末。（圖／新北刑大提供）

這起事件發生於2025年12月31日傍晚3時許，多名騎乘機車的歹徒趁店員不注意，在莊家班麻油雞店的湯底丟灑不明粉末後迅速逃逸。受害店家遍布北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區，店家發現異狀後立即撥打110報警。

北市與新北警方接獲報案後，迅速鎖定並在3小時內逮捕22歲江男、25歲李男及21歲謝男等3名涉案人，警方調查發現，3名嫌犯事前已有分工預謀，專門針對莊家班麻油雞連鎖品牌，採取突襲方式投放不明物品。專案小組表示，全案已於1月1日依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送台灣新北地方檢察署偵辦。

警方初步懷疑，麻油雞店其中一名股東疑似在外與桃園地區黑幫「正義會」有賭債或其他債務糾紛。（圖／新北刑大提供）

警方初步懷疑，麻油雞店其中一名股東疑似在外與桃園地區黑幫「正義會」有賭債或其他債務糾紛，才引發這起連鎖報復行為，但目前仍在進一步調查釐清。警方先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌，將3人移送新北地方檢察署偵辦，後續將擴大溯源追查幕後是否有其他共犯或指使者。

新北檢指出，業者遭人在雙北地區共10家分店的火鍋內，倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。檢察官訊問後認定，3人犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

3人犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。 （圖／新北刑大提供）

