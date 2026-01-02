莊家班麻油雞10家店湯被倒不明粉末 3嫌羈押禁見

【記者江孟謙、陳靜文／新北報導】知名連鎖麻油雞店莊家班，2025年12月31日被歹徒在湯底倒入不明粉末，受害店家橫跨雙北至少10家分店，警方逮到3人，檢方依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌向法院聲請3人羈押禁見獲准。

橫跨雙北地區的莊家班麻油雞，12月31日傳出有10家店面陸續遭騎乘機車的歹徒把粉末丟入湯底，店家報案後，雙北警方組成專案小組，迅速於3小時內逮到江（22歲）、李（25歲）、謝（21歲）等3名嫌犯。

不過，幾名嫌犯到案後，都聲稱心情不好才隨機犯案，對涉案內容避重就輕，警方發現，這3人事前分工預謀劃針對北投、士林、淡水、文山、蘆洲、中和等地區之同一連鎖品牌商家產品，以突襲方式投放不明物品，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯。

專案小組追查發現，3人趁隙在鍋內倒入疑芥末粉、砂糖等不明粉末，持續釐清動機，並擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。

景安店被丟入不明粉末。翻攝畫面

檢察官訊問後，認3人涉犯恐嚇危害安全、毀損罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向台灣新北地方法院聲請羈押禁見，今天凌晨獲裁准。

