知名連鎖「莊家班麻油雞」在雙北的10間分店，跨年當天（12/31）遭3名男子倒入不明粉末，警方循線逮捕涉案嫌犯，儘管他們聲稱互不認識，且各自因為不同原因和店家有糾紛，但警方並不採信，懷疑幕後還有其他指使。3名嫌犯被移送地檢複訊後，因為涉嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，遭法院裁定羈押禁見。

3人說詞兜不攏稱互不認識 不排除「高人指點」

莊家班麻油雞在雙北有多達40家店，警方追查，3名嫌犯計畫縝密且分工明確，接連到淡水、北投、士林以及中和蘆洲、文山等10家店犯案。從曝光的監視畫面看到，男子突然衝到店門口，迅速將整包白色粉末倒進麻油雞大鍋內，隨後跑步逃離，惡意破壞湯底恐嚇意味相當濃厚。

儘管業者強調沒有與人結怨，都是自家人經營、小本生意，但警方卻發現案件諸多疑點，3人落網後說詞兜不攏，一下說網友放鴿子，一下又說是麻油雞害小孩拉肚子，明顯避重就輕，再加上3人聲稱互不認識，但巧合的是手機都已重置，疑似有高人指點。

莊家班麻油雞10店遭倒不明粉末 3嫌收押禁見

警方也查出，其中2人犯案後藏身旅館，不排除在等接應，將他們依恐嚇、毀損等罪送辦，移送地檢複訊後，因涉嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，法院裁定羈押禁見。

※未經判決確定者，應推定為無罪

