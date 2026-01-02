莊家班麻油雞10店面遭倒不明粉末！3嫌收押禁見

〔記者陳彩玲／台北報導〕連鎖麻油雞店「莊家班」，去年12月31日遭惡搞，有10家位於雙北地區的門市，被人倒入芥末粉、砂糖等不明粉末，檢警調閱監視器，追出謝姓、李姓及江姓等3名男子涉案，火速拘提到案說明，新北檢複訊後，將3人依涉犯恐嚇危害安全、毀損等罪向法院聲押獲准。

去年12月31日下午4時許，北市警陸續接獲報案，有4家位於北投區、士林區的「莊家班」店員，聲稱一名男子到店面，趁店員不注意，往湯鍋中倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，隨即揚長而去；經警方調閱監視器，追出江男涉有重嫌，而同一時間麻油雞位在淡水、士林、北投的門市，也被相同手法惡搞。

新北地檢署獲報後，指派打擊民生犯罪專組檢察官顏韻庭指揮偵辦，經調查發現一共有3人分別到10家店面進行攻擊，火速拘提涉案被告謝姓、李姓及江姓等3名男子到案。

檢警調查時，3人承認犯案卻不承認是預謀或受指使，異口同聲向警方辯稱是「心情不好」、「隨機發洩」，態度非常不配合，初步懷疑全案與「賭債」有關，扣回3人手機將繼續追查幕後主使。

檢察官複訊後，認3人涉犯恐嚇危害、毀損、組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

