「莊家班」麻油雞湯鍋遭亂倒糖 3嫌背後恐有藏鏡人

知名連鎖麻油雞店「莊家班」近日驚傳遭人惡意破壞。（圖／東森新聞）





知名連鎖麻油雞店「莊家班」近日驚傳遭人惡意破壞，雙北地區共十家分店接連受害，遭嫌犯往湯鍋內傾倒砂糖與芥末。警方獲報後迅速逮捕三名嫌犯，但三人對犯案動機避重就輕；警方懷疑案情並不單純，背後恐有藏鏡人指使，目前正全力追查中。

案件始於12月31日下午三點多，首間受害的中和景安分店監視器拍下驚人一幕：一名頭戴安全帽的男子趁熱氣蒸騰之際，突然靠近湯鍋倒入疑似砂糖的白色粉末。隨後，附近店家也目擊有人以「東西不好吃」為由，朝鍋內潑灑芥末粉，甚至透露已在別家店犯下同樣惡行。

隨後受害範圍迅速擴大，除了中和與淡水，新北蘆洲及台北市北投、士林、文山等多地分店也紛紛報案。總計雙北十家分店皆遭不明人士往湯鍋倒入異物，導致店家生意大受影響。店員無奈表示，為了食安只能將整大鍋麻油雞全部報廢、重新熬煮，不敢再用，損失相當慘重。

警方接獲報案後立即展開追查，調閱監視器鎖定逃逸路線，並陸續逮捕三名20多歲男子。新北刑大指出，嫌犯突襲投放不明粉末，明顯意圖製造食安恐慌與恐嚇，手段惡劣。由於到案嫌犯對細節避而不談，警方不排除此事涉及商業糾紛或私人恩怨，將深入調查幕後是否有指使者。

