莊家班10分店遭加料恐嚇 3怪男「手機恢復原廠設定」被收押

知名麻油雞連鎖店莊家班遭加料恐嚇，江男等3人到雙北10店家放砂糖和芥末後逃逸，遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

北部某知名麻油雞店「莊家班」遇上恐嚇案件，21歲謝姓男子、25歲李姓男子和22歲江姓男子，在跨年夜傍晚先後到其雙北10家店面「加料」，趁店員不注意時，在湯底丟擲砂糖或芥末後逃逸，3嫌落網後說詞避重就輕，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

莊家班在雙北有多間連鎖店，其旗下蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店在跨年夜的傍晚突然被闖入，3嫌分頭行動，趁店員不注意時在湯鍋內傾倒砂糖和芥末等異物，並於犯案後立刻逃逸。

雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，淡水警方逮捕謝男和江男，中和警方則在北市逮捕李男，在 3 小時拘提涉案3嫌到案。

但3人到案後供詞不一，對涉案內容避重就輕，有人聲稱是被女網友放鳥，一氣之下才衝動報復，也有人聲稱是孩子來此吃壞肚子，但警方調查後該名犯嫌未婚且沒有孩子，3人的手機在落網時更恢復原廠設定，讓檢警懷疑案情並不單純。

檢方訊問後，認被告 3 人均涉犯刑法第 305 條恐嚇危害安全、同法第 354 條毀損、組織犯罪防制條例第 3 條第1 項中段參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署強調，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全之工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

