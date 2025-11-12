莊廣和堂推動全齡自然養生攻略！匯聚百年品牌中醫智慧 召喚身體健康

▲莊廣和堂攜手康健雜誌出版《全齡自然養生攻略》特刊 。

【記者 陳顗喆／台北 報導】在便利至上的時代裡，超加工飲食、長期壓力與缺乏運動，成為現代人慢性發炎與代謝失衡的主因。為喚醒全民健康管理，百年中醫品牌莊廣和堂以「轉大人文化節」倡議健康應從小打底，從生活做起。

「莊淑旂博士具備中西醫學博士的專業背景，但她始終強調的健康是不依賴醫學，而是自主健康管理，用規律生活為健康打好根基。」莊廣和堂第四代傳人莊美如表示，現代社會的健康危機，其實源於生活習慣的長期偏差。她強調，孩子若能在成長階段養成規律的生活、正確的飲食與運動習慣，成年後的慢性疾病風險將大幅降低。

▲全民健康操！ 6分鐘「宇宙毛巾操」。

從「轉大人」出發：重拾自我管理健康的力量

莊廣和堂每年11月都推動「轉大人文化節」，從轉大人為起點，推廣全齡健康意識。「轉大人文化節」的起點，是一段家族傳承的溫暖故事。當年台灣第一位女中醫莊淑旂博士為協助外曾孫三胞胎順利度過青春期，融合畢生中醫精華，研製出針對青少年身心轉變的本草食療配方。如今這份「轉大人」的研究，不只聚焦青春期的成長，而是一套從童年、成年到銀髮的「全齡自然養生攻略」，讓每個人都能在日常重拾自我調理的力量。

為了深耕全齡健康教育，莊廣和堂攜手康健雜誌出版《全齡自然養生攻略》特刊，完整串連「青春打底、成年調養、銀髮安養」三階段，幫助民眾學會傾聽身體訊號、順應四時節氣，達到「未病先防」的境界。

健康管理4支柱：生活、飲食、運動、本草入膳

在《Good Energy國際大師論壇》中，莊美如則以「身體的氣」為開場，「體內有脹氣，是萬病之源；讓氣順、讓氣流，健康自然會來。」每日操作拉開身體橫膈膜的毛巾操運動，將有助氣的通暢。

她提出4個全齡適用的生活原則，包括：

生活有規律：三餐定時定量，固定時間睡眠。「好睡眠是萬病之藥。」她建議睡前30分鐘進行淋巴按摩、音樂療癒與三段式入浴，幫助身心放鬆，安然入睡。

飲食有節制：「早吃好、午吃飽、晚吃少」的321飲食法，不妨從晚餐減量做起，是最簡單也最有效的代謝調整法。

運動要持恆：不必追求高強度，關鍵在每天動起來。她以莊淑旂博士自創的「宇宙毛巾操」為例，無論晴雨室內外，每天6分鐘就能日起有功。

本草入膳食：以醫食同源為核心，將中草藥營養融入日常飲食，「喝湯的同時就能進補，不必再怕中藥的苦味。」

▲莊廣和堂每年11月推動「轉大人文化節」。

全民健康操！ 6分鐘「宇宙毛巾操」讓氣血循環

莊美如現場示範「宇宙毛巾操」，也邀請自己的三胞胎孩子一起上台，全場觀眾跟著動起來！ 莊美如解析「宇宙毛巾操」的全齡益處：它是孩子「轉大人生長操」，幫助骨骼與內分泌發育；它是上班族「消除疲勞操」，舒緩肩頸僵硬、改善久坐問題；它是銀髮族「樂活長壽操」。

不只推動健康養生 更以行動落實社會責任

莊廣和堂展現企業社會責任，捐贈價值超過新台幣200萬的轉大人萃滴精，給多間兒童之家和社福機構，以實際行動讓孩童補充營養順利轉大人，也響應社家署及公益平台關懷弱勢兒少健康成長議題，從社會福祉、健康知識、營養補充、居住安全，共同建構支持弱勢兒少健康轉大人的「全方位照護網絡」。

真正的養生並非高深學問，而是回歸最自然的節奏——規律作息、清淡飲食、適度運動與心境平衡。百年品牌莊廣和堂從「轉大人」出發，走向「全齡健康」的新時代，強調健康管理不是醫療體系的專利，而是每個人都能掌握的生活哲學，期盼召喚全民健康生活的覺醒。(圖／莊廣和堂提供)