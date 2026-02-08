莊建緒民藝收藏之路 新書發表

宜蘭縣史館舉辦《以歲月拍版-莊建緒民藝收藏之路回望》新書發表會，由縣文化局長黃伴書主持。



（圖：宜蘭縣史館提供）

▲宜蘭縣史館舉辦《以歲月拍版-莊建緒民藝收藏之路回望》新書發表會，由縣文化局長黃伴書主持。



（圖：宜蘭縣史館提供）

為推廣地方文化保存與民俗文物研究，宜蘭縣史館於昨（八）日上午十時三十分，由宜蘭縣政府文化局長黃伴書《以歲月拍版-莊建緒民藝收藏之路回望》新書發表會，邀請各界共同見證宜蘭民俗文化的珍貴記錄。並贈送與會貴賓、鄉昔日農曆春節時黏貼於門楣的五福符。當日適逢農曆十二月廿四日送神、清囤前二天，現場並由莊建續先生親自示範拓印送神時所用的雲馬錢，贈予文化局長黃伴書做為紀念。

莊建緒先生宜蘭市人，現年八十歲。父親莊有榮是日治時期到戰後宜蘭唯一的蠟燭製造商，並經營「寬仁芳號」雜貨店，莊建續自小在家裡幫忙、跑腿送貨，日常進出金紙店、寺廟等處，因此對傳統紙錢、神符等版畫產生興趣與喜好，並自年輕時期赴臺北念書求學起，便致力於民俗文物蒐藏，內容涵蓋民俗版畫及臺灣傳統碗盤等。其收藏數量豐富、類型完整，約自二十年前起，陸續捐贈予宜蘭縣史館、蘭陽博物館及國立臺灣歷史博物館，藏品價值逾數千萬元，對於臺灣民俗文化保存與研究極具重要意義。

《以歲月拍版》一書歷時四年完成，訪談者蔡欣茹小姐透過訪談記錄的方式完成此書，由莊建緒先生口述其文物收藏歷程，並回顧自幼在宜蘭市成長過程中，所見所聞的傳統民俗產業與生活樣貌，內容涵蓋宜蘭舊城的傳統工藝、生活器物及時代變遷，為宜蘭地方文化留下珍貴的第一手史料。

宜蘭縣史館表示，藉由此書出版與新書發表會之舉辦，感謝莊建緒先生長期投入文化保存的努力，也期盼此書能深化民眾對宜蘭民俗文化的認識，為持續推動地方文化的研究、典藏與傳承而努力。

會後宜蘭縣史館於現場準備民俗版畫的膠板、油墨等，讓與會者民眾體驗拓印活動，十分熱鬧有趣，現場充滿年節氣氛，每位民眾都能獲得五福符以及自己拓印的雲馬錢，歡喜迎接農曆年節。