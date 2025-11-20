莊思敏再做人妻更火辣！池畔「中門大開」畫面失守 粉絲全跪：人妻典範

娛樂中心／綜合報導

45歲的馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin），婚後魅力依舊不減。這位剛在峇里島舉行婚禮、再次成為人妻的女星，不僅大方分享甜蜜新婚，更以「老公視覺」的火辣泳裝照掀起網路熱議，性感尺度完全沒因婚後身分而收斂。

峇里島婚禮甜蜜曝光：否認奉子成婚 重視感情勝過紙本形式

莊思敏2022年與「珍珠奶茶店老闆」楊秉逸離婚後，一度與汪小菲傳出緋聞。直到與交往不到兩年的高級督察黃耀彬穩定交往，上月在峇里島Conrad酒店舉行婚禮，親友見證下再披嫁紗。

廣告 廣告

外界揣測她是否「奉子成婚」，莊思敏直接否認：「No。」她更透露兩人在當地並未辦正式簽字儀式，「一紙婚書不重要」，老公也完全尊重她的選擇，展現小夫妻間的默契與互信。

莊思敏與交往不到兩年的高級督察黃耀彬，上月在峇里島Conrad酒店舉行婚禮。（圖／翻攝自莊思敏IG）

人妻不走保守路線：婚後照樣性感寵粉

雖然剛成為黃太太，但莊思敏並沒有因此「收起性感」。向來以玲瓏曲線聞名的她，仍持續在社群平台上更新福利照，婚後依舊火辣、毫無包袱。

近日她在 IG 上貼出一組彩藍色 One-piece 深V泳裝照，胸前垂墜式大深V設計完整展露傲人上圍，加上一雙修長美腿，畫面極具衝擊感。照片中，她獨自坐在泳池邊微笑看景，光線柔和、角度迷人，被不少粉絲形容是典型的「老公視覺」。

照片上她寫下：「好凍呀，好掛住夏天呀！」雖然冬天已近，但粉絲對她的熱情可沒有降溫。

莊思敏在 IG 上貼出一組彩藍色 One-piece 深V泳裝照，胸前垂墜式大深V設計完整展露傲人上圍。（圖／翻攝自莊思敏IG）

粉絲心心眼暴動：『又靚又索』、『身材姣好魚美人』

該組照片發出後瞬間引爆留言區：「好索呀！」、「嘩，好靚喔！」、「身材姣好俏臉的魚美人。」許多人直呼她「婚後不減性感」、「越來越辣」，更有人大讚她的自信與狀態是最令人羨慕的魅力來源。

32億身家、人生第二次婚姻 她依然選擇活得自由自信

身家外傳超過新台幣32億元的莊思敏，如今迎來人生第二段婚姻，但她仍以最自在的方式展現自己，無論外界如何揣測，她依舊選擇用笑容、用自信、用火辣的泳裝照，替自己的幸福寫下最新篇章。

新婚的她說得不多，但照片已替她說明一切：成為人妻，不是她收斂性感的理由，而是她更懂得如何美得毫不勉強。

莊思敏婚禮後馬上放福利！人妻火辣回歸，深V泳裝「凶度」震撼網友。（圖／翻攝自莊思敏IG）

更多三立新聞網報導

陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光

李連杰變年輕的代價？中國「人礦」供體產業化曝光：比器官買賣更邪惡

40歲以後突然「硬不起來」：性功能斷崖式下降，醫曝75%男人都搞錯原因

中日關係急凍仍狂飛日本？中國遊客給出的理由驚人一致

