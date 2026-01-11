莊敬高職愛心圍爐 席開126桌

新北市莊敬高職連續十三年舉辦愛心圍爐活動，餐點全由該校餐飲科師生備餐及炊煮。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市私立莊敬高職連續十三年舉辦愛心圍爐活動，十日晚邀集上千名弱勢家庭提前團圓過年，現場席開一二六桌，從料理烹調、接待送菜到舞台節目演出，皆由校內相關科系師生總動員、分工完成，現場洋溢著熱鬧溫馨年節氣氛。

新北市莊敬高職愛心圍爐邀集上千名弱勢家庭提前團圓過年，現場席開一二六桌。

副市長劉和然出席活動致詞時表示，一個活動能持續十三年並不容易，這段時間足以陪伴一名孩子從國小一年級成長到現在上大學，是一段長時間、穩定而溫柔的陪伴；莊敬高職正是在許多家庭的人生路程中，默默陪著大家一起跑，用行動與愛心支持弱勢家戶，讓人深受感動。

新北市私立莊敬高職連續十三年舉辦愛心圍爐，活動中台北市金國獅子會捐贈善款作公益。

劉和然也感謝新北市周可安大宗祠每年捐贈四百份暖心福袋，今年更加碼捐贈一百份年菜。另有善心團體及民眾贊助摸彩紅包，讓弱勢家庭不僅能圍爐吃上一頓團圓飯，還能帶回物資安心迎接新年。

莊敬高職董事長王傳亮指出，學校每年舉辦愛心圍爐，皆動員全體師生參與，讓學生在實際服務中學以致用，像是美容科學生為參加家戶作手部彩繪及義剪頭髮，農業群規劃互動體驗活動；餐飲科由老師帶領學生提前多日備料，精心準備豐盛年夜飯，表演藝術科與影視科學生則輪番上陣為家戶帶來精彩表演，讓公益服務成為最佳學習場域。

新北市私立莊敬高職辦理愛心圍爐，新北市周可安大宗祠董事長周吉雄（中）每年捐贈四百份暖心福袋，今年更加碼捐贈一百份年菜。

另人稱「周伯伯」的新北市周可安大宗祠董事長周吉雄，自民國一００年起捐款協助弱勢家庭，至今每年固定捐助三十萬元，近六年來更加碼捐贈圍爐活動所需的物資福袋。他表示，看著參加的家戶不只圍爐吃飯，還能帶著滿滿物資回家過年，心裡感到踏實，希望這份溫暖能年年延續。