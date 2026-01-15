莊文怡任紐約市議會老齡委員會主席 承諾持續關注長者挑戰

市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前被任命為市議會的老齡委員會主席(Committee on Aging)，她表示未來將持續為長者爭取可負擔住房、社區服務與更具文化敏感度的政策，並承諾在新職務上為紐約市高齡族群發聲。莊文怡指出，自己自小由祖父母撫養長大，深信照顧長者是整個社區的責任，「長者往往被忽視、被看不見，但我一直以來都致力守護他們，未來也會如此。」她強調，長者迫切需要的服務，她將在委員會主席任內為此奮力爭取。

在過去的議會任期中，莊文怡持續撥款支持長者服務與社區計畫，並與地方非營利組織及社區領袖密切合作，推動多項針對年長者的政策與資源。她表示，許多長者直接向她反映公園安全、糧食資源與住房等問題，促使她提出並推動多項相關法案。去年底，她亦提出有關糧食券(SNAP)盜竊通報的法案，期望建立全市層級的解決機制。

莊文怡也已開始籌備推動可負擔長者住宅的行動，並盼整合服務長者的非營利組織，建立跨社區合作網絡，蒐集並量化代表性不足的地區住房需求。

作為新任老齡委員會主席，莊文怡亦表達，將確保紐約市長者能獲得具文化敏感度的服務，並著手建立相關計畫，以回應長者孤立與語言隔閡帶來的資源取得困難。布碌崙華人聯合會執行長鄧銘賢(Ansen Tang)指出，莊文怡早在當選公職前便長期關注長者議題，深知社群歸屬感對年長者的重要性，「當語言成為障礙時，許多長者更容易陷入孤立，她是這個主席職位最合適的人選。」

此外，莊文怡表示，她過去亦曾在節日期間向長者中心捐贈物資、提供多語言政策說明、定期協調設立快閃食品發放站等。未來，她除擔任老齡委員會主席外，亦將在土地使用、住房與建築、政府運作、州與聯邦立法、教育、監督與調查，以及環境清潔與固體廢棄物管理等多個委員會中任職，持續推動與長者福祉相關的政策。

