莊昕諺不在牛棚！竟跑來演12強電影笑喊「演戲比打球難」

棒球電影《絕勝》胡智強(左起)、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河。(記者胡舜翔攝)

〔記者廖俐惠／綜合報導〕棒球電影《絕勝》(Team Fantastic)今天(27日)於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，同時12強投手、隸屬於樂天桃猿的莊昕諺也特別來客串演出，他興奮地說：「演戲比打球更難。」

莊昕諺演出12強電影《絕勝》，成為彩蛋。(記者胡舜翔攝)

在球場上因多次於關鍵時刻化解危機，被球迷封為「拆彈專家」的莊昕諺，今天驚喜現身記者會。莊昕諺分享，能參與電影拍攝讓他覺得相當不可思議，既興奮又緊張，一切都新鮮又充滿期待。他希望藉由電影讓更多台灣人認識、關注棒球運動，也期待看到電影完成後自己在大銀幕上的模樣。

導演王維明透露：「今天我們非常榮幸邀請到莊昕諺客串飾演12強記者會的記者一角。除此之外，我們也有安排了其他球員的演出。」他也預告，《絕勝》將會有多位球員客串現身，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」

《絕勝》胡智強(左起)、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河。(記者胡舜翔攝)

電影《絕勝》由擅長拍攝熱血群戲而被稱作「最會拍男人」的姜瑞智導演與《寒蟬效應》金馬提名導演王維明共同執導。姜瑞智分享，目前《絕勝》已拍攝超過一個半月，他坦言：「每天都像在打仗，被拍攝時程追著跑。但看著這群優秀的演員和所有工作人員，為了電影全力以赴，彷彿像中華隊一樣在高壓下奮戰，真的讓我很感動！」

