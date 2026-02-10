莊松榮製藥的跨界實驗 靠「藥燉排骨湯」點燃漢方食補新商機

走進莊松榮製藥廠，空氣中瀰漫著濃郁卻不刺鼻的藥草香，這是傳承了153年的歷史氣味。創立於1873年（清同治年間），莊松榮不僅見證了台灣中藥產業的興衰，更在現代化轉型的浪潮中，率先引進GMP生產標準，將傳統「抓藥」的感性經驗，轉化為數據導向的「科學中藥」。

GMP標準下的漢方美學，科學中藥的領航者

於1987年便已申請GMP認證，是台灣第一家取得GMP（優良製作標準）認證的中藥廠，並設立實驗室，運用科學的方法管控自家產品的安全性，杜絕中藥材殘有重金屬或農藥殘留之疑慮，早在2000年前後，莊松榮製藥廠就已經將產品銷往歐美及東南亞…等多國，更在2013年通過德國查廠驗證，符合EU-GMP（PIC/S GMP）要求，也在疫情期間將清冠一號，提供給許多海內外的國人使用，並在新加坡及泰國取得藥證。

莊松榮中藥成藥品：龜鹿二仙膏、健步虎潛丸、龜鹿補腎丸。（圖：利鴻股份有限公司提供）

經典藥方的精準調理：龜鹿二仙膏與健步虎潛丸

不同於市面上來源不明的補品，莊松榮的成藥產品在製程中，嚴格把關藥材基原辨識，確保每一份底蘊都能真實發揮作用！其中，眾多中藥成藥方劑中，尤以「龜鹿二仙膏」最具代表性，特別將龜鹿二仙膠製作成膏狀劑型，結合了古人智慧與現代科技製程，方便有需求者的民眾，可便利服用。

其他包含「健步虎潛丸」、「龜鹿補腎丸」對於現代許多面臨高壓工作、長期疲勞或銀髮族健康的需求，使這些經典成藥在藥局通路上，提供民眾更多樣性選擇。

莊松榮與如記食品聯合推出「藥燉排骨湯」。（圖：莊松榮製藥廠提供）

當百年藥廠面臨現代生活轉型：一場關於「鮮食補」的跨界對話

傳統藥廠如何與現代生活接軌？近期，莊松榮製藥廠用獨家配方在全台7-ELEVEN上市，這不只是一次口味上的合作，更是專業製藥邏輯與食品保鮮技術的深度融合。這款由莊松榮提供核心的漢方食材，雙方在力求不失去其營養價值的前提下，兼顧排骨的軟嫩口感與湯頭的甘甜，所誕生出的莊松榮「藥燉排骨湯」。

面對現代人生活節奏加快、外食比例提高，莊松榮製藥廠選擇跨出傳統藥品通路，推出「藥燉排骨湯」，並正式進軍全台7-ELEVEN通路販售。透過即食湯品形式，將漢方補養轉化為隨手可得的日常選項，讓消費者即使在忙碌工作之餘，也能快速補養身體。這不只是產品合作，更是百年品牌對現代生活型態，展現中藥產業在即食經濟時代下的全新可能。

搶攻忙碌族心智：深夜裡的藥燉排骨，24小時的補養服務

在寒濕夾雜的冬季，這碗「藥燉排骨湯」對於白天在辦公室奮鬥、深夜才踏上回家路的現代上班族來說，這無疑是最便利的慰藉。只需簡單微波，就能在超商快速獲取一份高品質的溫補。

莊松榮製藥廠與7-ELEVEN跨界合作，透過全台密度最高的零售網絡，打破了中藥給人「費時熬煮」的刻板印象。在追求便利的「懶人經濟」與「養生風潮」交織下，轉化為現代人指尖下的溫熱補湯，持續守護大家的健康。