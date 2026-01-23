莊淇銘/從民調數據看真實實力：誰在膨風，誰在承擔？

莊淇銘／（國立臺北教育大學前校長）

近日多份台中市長選舉民調陸續曝光，其中一項值得所有藍營支持者冷靜檢視的事實是：江啟臣所謂「大幅領先二、三十個百分點」的說法，與實際公開民調數據存在明顯落差。

國民黨和民進黨在2026台中市長選戰都勢在必得。（資料照，合成圖／中天新聞）

根據最新民調顯示，在「江啟臣對決何欣純」的情境中，江啟臣支持度由原先的高點出現明顯下滑，領先幅度已由過去宣稱的二、三十個百分點，快速收斂至約十五個百分點左右；反觀楊瓊瓔在與何欣純的對比中，其支持度始終呈現相對穩定的結構，並未出現劇烈震盪。

這樣的數據對照，其實只說明兩件事之一：

第一，過去江啟臣所流傳的「大幅領先」民調，恐怕參雜了不小水分；第二，即便假設那些數字為真，也意味著江啟臣的實際政治實力，並沒有外界想像中那般牢不可破。

更值得警惕的是，這段期間藍營基層的緊張與不安，並非空穴來風。近期江啟臣不但未對支持者的攻擊言論加以節制，反而放任部分支持者對楊瓊瓔進行長時間的人身攻擊與抹黑，這不僅傷害同志情誼，更直接加速了藍營內部的對立與分裂。民調差距快速被拉近，正是基層反感與反彈的具體反映。

國民黨立委江啟臣（攝自中天新聞）

對照之下，楊瓊瓔的態度顯得格外令人動容。她一再公開強調，不論初選結果如何，絕不脫黨參選、絕不傷害團結；她所爭取的，從來不是特權，而只是一次公平、公正、經得起檢驗的黨內初選機制。然而，這樣卑微而合理的要求，卻反被扣上「不團結」的帽子，令人不解，也令人心寒。

更令人不捨的是，楊瓊瓔是一位在台中深耕三十餘年、歷經多次選舉考驗的國民黨籍立委。面對來自同黨同志及其支持者的連番攻擊，她始終選擇克制，不曾口出惡言，不曾以情緒回擊情緒，只希望守住最基本的黨內倫理與同志尊重。

國民黨立委楊瓊瓔（攝自中天新聞）

民調可以造勢，但不能造假；聲量可以放大，但實力終究要回到選民檢驗。一個真正有自信的候選人，應該用公平機制證明自己，而不是靠製造對立來壓制他人。

此刻藍營真正需要的，不是誰更會喊口號、誰更會放話，而是誰能在風雨之中守住團結、承擔責任，並為台中帶來真正穩定而長遠的未來。

