莊淑婷：心花開 口福來 勤做健口操

台中慈濟醫院副院長暨慈濟基金會長推中心副召集人莊淑婷。（趙雙傑攝）

台灣邁入「超高齡社會」，樂齡照護議題浮上檯面，其中，「吃不下」常是高齡者最大煩惱。台中慈濟醫院副院長暨慈濟基金會長推中心副召集人莊淑婷表示，吞嚥功能退化並非單一問題，與口腔機能、飲食及清潔習慣等息息相關；因此，除了日常的「健口操」養護，藉由及早介入、適時的管理，皆能夠避免健康快速下滑。

莊淑婷於旺旺中時媒體集團舉辦的「預防醫學 心世代講座」中指出，「吃不下」往往是長者最直接的困擾。隨著年齡增長，反應變慢、牙齦萎縮、口乾與唾液分泌減少，皆會削弱咀嚼與吞嚥能力。臨床常見徵象，包括進食時食物易灑落、殘留口腔等，若未妥善處理，恐進一步導致體重下降、脫水、營養不良，形成惡性循環。

在飲食策略上，她提出「CGT樂齡飲食」，依長者吞嚥能力調整進食的方式。其中，「Chew（咀嚼）」適合仍有牙齒或假牙的長者；「Gum（牙齦）」以牙齦壓碎為主，適合牙齒稀少或無牙者；「Tongue（舌頭）」則仰賴舌頭將食物壓碎，多見於完全無牙族群。透過分類設計，有助於降低嗆咳風險，確保進食安全。

在食材與烹調上，莊淑婷建議選擇質地柔軟的食物，如豆腐、絲瓜、大黃瓜、地瓜及蒸蛋等，並以清蒸、燉煮、滷製等方式取代油炸，維持溼潤滑順的口感，讓長者更容易入口與吞嚥。

除了飲食調整，口腔機能訓練同樣不可或缺。莊淑婷指出，台中慈濟醫院推廣的「健口操」，結合頸部活動、臉頰與舌頭運動、唾液腺按摩及發音練習，可強化口腔肌群、促進唾液分泌，進而提升吞嚥能力。建議每日進行3次、每次約3分鐘，長期下來有助於維持口腔功能，甚至對預防失智具正向效果。

最後，她也提醒，吞嚥障礙照護不能忽略口腔清潔。潔牙時機以3餐後及睡前為原則，尤其睡眠期間唾液分泌下降，細菌更易滋生，若未徹底清潔，恐增加口腔感染與全身性疾病風險。從飲食設計、口腔訓練到清潔管理，三者缺一不可，才能真正守住樂齡者的「口福」與健康防線。（陳瑀倫）