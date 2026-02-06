莊瑞雄稱英系9人戰首都議員「小雞活繃亂跳」 王世堅忙喊：我是雄性非母雞

民進黨立委王世堅與莊瑞雄陪同北市「小雞」登記初選。翻攝何孟樺臉書



民進黨台北市議員初選登記，立委王世堅今天（2/6）和莊瑞雄陪同4名現任議員到場，另外還有5名已登記的議員、參選人也現身，面對9名英系「小雞」，莊瑞雄說母雞還沒出現，小雞活繃亂跳；王世堅則強調自己不是「母雞」，「我是雄性」，黨內隨便舉例都比他優秀。

繼前天陪同3名子弟兵登記參選議員，王世堅今上午和莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。另外尚未登記的士北議員陳慈慧、前天登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

莊瑞雄表示，今天和最夯的王世堅陪多位優秀議員前來登記，雖然母雞還沒出現，但看到小雞活繃亂跳，代表這次民進黨非常團結，要在台北市打贏一場勝仗。雖然在台北市民進黨是在野黨，但是議員監督市政的表現，令人刮目相看。不管老將或新秀，今天大家齊心站在一起，發揮最大戰力。

王世堅日前才陪同3名新人登記，這次再度現身，被問到是否要營造「母雞帶小雞」氣勢？王世堅笑著說「不敢」，他強調，「我是雄性，不是母雞」，投入初選的老幹新枝歷練都很豐富，陪同登記是他們都有共同理念「求名不求利」，這是他跟莊瑞雄長期追求的政治理念。

至於是否有意願參選台北市長？王世堅強調「絕對沒有」，黨內人才濟濟，就像行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、莊瑞雄等人，他們都比自己優秀，應該由他們來參選。自己陪同議員登記就很滿足，「德不孤，必有鄰」」，過去他堅持的事，發現這麼多老幹新枝與他一致，他非常滿意。

