莊瑞雄、陳瑩會勘關山 爭取4500萬活化「月美驛站」打造縱谷亮點

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年。為此，立法委員莊瑞雄25日特別會同立法委員陳瑩、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長許宗民、台東縣關山鎮長彭成丰、關山鎮代表會主席吳文忠、副主席李偉鈺、月眉里長黎光祥，以及陳宏宗、潘貴蘭、楊清順等議員服務團隊，於月眉社區活動中心召開工程說明會。

會中由縱管處向鄉親詳細簡報正如火如荼規劃中的「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，莊瑞雄表示，這項總經費4,500萬元的建設，正是中央與地方攜手送給關山最實質的「聖誕禮物」，期盼透過空間活化，讓這座老車站揮別荒蕪，重生為縱谷南區的觀光新亮點。

莊瑞雄指出，回顧這座車站的歷史，月美車站（原名月野驛）始建於1922年，承載九十多年的在地記憶。然而，隨花東鐵路電氣化工程推進，營運91年的老車站於2013年正式熄燈，廢站後的漫長歲月裡，舊站體也因缺乏管理維護而日益頹圮。

莊瑞雄表示，為了不讓珍貴的鐵道記憶就此消失，他與陳瑩特別關注並協調觀光署介入，由縱管處編列預算啟動改造計畫，目標就是為徹底改善環境現況，並重新導入觀光價值。

「針對具體的工程規劃，依據縱管處簡報說明，這項計畫總經費約新臺幣4,500萬元，目前規劃於2026年動工、2027年底前完工。」莊瑞雄強調，未來的月美驛站將拆除不堪使用的舊站體，原地新建一座符合現代標準的「四星級自行車驛站」。內部設施將貼合自行車族群需求，設置無障礙親子公廁、淋浴間、哺乳室，以及專屬的自行車維修區與旅遊資訊中心，解決過去車友行經此處缺乏中繼補給的痛點。

除了建築硬體，園區的戶外景觀也是一大亮點，將結合在地人文風貌，設計「新月廣場」入口意象與「月台鐵道裝置藝術區」，保留舊鐵道的歷史底蘊；同時，園區內將營造名為「時光水道」的田園生態親水渠道，以及名為「旅程之丘」的地景藝術，並全面鋪設通用化無障礙步道與包含汽機車在內的專屬停車場，將原本單調的閒置空地，轉化為融合生態與藝術的綠地園區。

陳瑩強調，月美驛站位於花東縱谷南區關鍵位置，未來將串聯關山環鎮自行車道與池上環鄉自行車道系統，形成完整的自行車旅遊路廊。透過退役車站的再利用，不僅可改善地方環境，也有助帶動觀光人潮與產業發展，後續將持續在中央協調相關資源，確保工程如期如質完成，為關山與縱谷南區打造兼具歷史深度與永續觀光的新亮點。

關山鎮長彭成豐表示，感謝陳瑩日前爭取8千萬元經費，打造關山環鎮自行車道的亮點；他同時提到，月美車站的用地過去屬台鐵所有，非常感謝觀光署能直接價購買下，才能讓大家進行後續規劃。

莊瑞雄進一步表示，他深知完善的基礎設施對於騎士的重要性。他認為，台東擁有得天獨厚的縱谷美景與舒適氣候，具備發展單車旅遊的絕佳條件，透過這次月美驛站的升級，不僅是單點設施的改善，更是全面提升花東縱谷的騎乘體驗。莊瑞雄強調，他的願景是將台東打造為「台灣最友善自行車的縣市」，讓來自世界各地的車友都能在這裡享受最優質的漫遊旅程。

「月美驛站擁有承上啟下的關鍵地位，未來將成為縱谷南區自行車遊程的核心樞紐。」莊瑞雄及陳瑩共同表示，期盼透過點線面的整合，月美驛站能從單純的閒置空間，升級為引導遊客深入縱谷、體驗在地深度的「觀光櫥窗」，帶動地方觀光產業的永續發展。

照片來源：莊瑞雄辦公室

