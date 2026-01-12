莊瑞雄、陳瑩爭取行政院6億經費 啟動台東電纜地下化強化供電韌性 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

面對極端氣候頻仍，強化供電韌性刻不容緩，對此，立法委員莊瑞雄與陳瑩今（12）日表示，將共同成功爭取行政院核定總經費約6億元、總長度達12.52公里的「台東電纜地下化工程」。莊瑞雄指出，楊柳颱風造成東部大規模停電，凸顯架空線路的脆弱，他和陳瑩在偕同行政院長卓榮泰赴現場勘災時，當面反映風災期間停電頻繁的狀況，獲當場拍板及指示啟動全國電纜地下化評估，並優先檢討風險較高地區，這項關鍵的防災基礎建設終於將在今年全面啟動，預計明年底前完工，為東部築起防災的第一道防線。

莊瑞雄指出，回顧114年8月，楊柳颱風自太麻里登陸，強風豪雨重創東部，不僅造成農業嚴重災損，更導致台東地區超過4萬2千戶停電，許多部落甚至長達2、3天無電可用，他與陳瑩於第一時間陪同卓榮泰深入災區勘災。

「他當面向卓榮泰反映，電是現代生活的基本人權，不能因為住在沿海或山區，就必須承受比都會區更高的斷電風險。」莊瑞雄也說，鑒於近年幾次颱風包含112年海葵颱風、113年康芮颱風等都造成停電災情，卓榮泰亦當場給予正面回應，指示經濟部與台電啟動全國電纜地下化評估，並要求優先針對災害頻繁、搶修困難的地區進行改善。

莊瑞雄進一步說明，經過緊鑼密鼓的盤點與規劃，本次核定的6處路段遍及池上、鹿野、太麻里與達仁等鄉鎮。其中，池上鄉「萬朝一路至中西三路」已率先於去年11月動工，展現極高效率；接下來，池上鄉「東1鄉道」、鹿野鄉的「東29鄉道」與「台9線柑園路路口至鹿野國小」段、太麻里鄉「金崙市區道路」，以及達仁鄉「台9戊線」等5處關鍵路段，也將在今年上半年陸續進場施作。

此外，這些總長約41公里的工程，經費合計約6億元，將全數由「丹娜絲重建特別條例」支應，確保工程資金無虞。

陳瑩表示，楊柳颱風於去（114）年8月13日自太麻里登陸，曾造成台東一度多達4萬2113戶停電，直至8月15日晚間10時才全數復電，顯示現行架空電纜在極端氣候下面臨高度風險，台東的地理位置風災頻繁，居民經常因為風災而遭受停電的不便，所以她向行政院提出電纜地下化的建議。

再者，卓榮泰8月16日台東勘災時，責成經濟部及台電，就全國電纜地下化進行整體規畫與評估，針對具備下地條件且具急迫性的區域，採分年、分階段方式推動。陳瑩指出，電纜地下化納入防災體系的重要環節，可降低大規模停電風險，強化供電韌性。

「電纜地下化，是面對極端氣候最實際的基礎建設，供電穩定，是防災韌性的第一道防線。」陳瑩強調，完成地下化後，將有助於降低風災造成的停電風險，並在災害發生時加快復電速度，確保民生用電安全與地方產業穩定發展。

照片來源：陳瑩辦公室、莊瑞雄辦公室

