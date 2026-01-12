莊瑞雄、陳瑩爭取6億經費 台東電纜地下化115年全面啟動

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩成功爭取6億經費，台東電纜地下化將於115年全面啟動。 圖：莊瑞雄辦公室提供

[Newtalk新聞] 因應極端氣候頻仍、颱風豪雨造成停電災情不斷，民進黨立委莊瑞雄今（12）日指出，已與立委陳瑩共同成功爭取行政院核定總經費約6億元、總長度12.52公里的「台東電纜地下化工程」，工程預計於115年全面啟動，並於116年底前完工，可望大幅提升東部供電韌性，告別風災停電惡夢。

莊瑞雄表示，去年楊柳颱風重創東部，凸顯架空電纜在極端氣候下的高度風險。他與陳瑩陪同卓榮泰院長赴台東勘災時，當面反映颱風期間停電頻繁、復電困難的狀況，獲卓榮泰當場指示經濟部與台電啟動全國電纜地下化評估，並優先針對高風險地區檢討改善，相關工程因此拍板定案。

莊瑞雄回顧，去年8月楊柳颱風自太麻里登陸，造成台東地區超過4萬2千戶停電，部分部落甚至長達兩、三天無電可用。他指出，近年包括112年海葵颱風、113年康芮颱風等，都曾在東部引發嚴重停電災情，顯示電力基礎建設必須因應氣候變遷加速升級。他也向行政院反映，電力是現代生活的基本人權，不能因地處沿海或山區，就承受更高斷電風險，卓榮泰對此亦給予正面回應。

莊瑞雄說明，本次核定工程共涵蓋池上、鹿野、太麻里與達仁等鄉鎮6處路段。其中，池上鄉「萬朝一路至中西三路」已於去年11月率先動工；其餘包括池上鄉「東1鄉道」、鹿野鄉「東29鄉道」及「台9線柑園路路口至鹿野國小」段、太麻里鄉「金崙市區道路」，以及達仁鄉「台9戊線」等路段，也將於今年上半年陸續進場施作。整體工程經費約6億元，將全數由「丹娜絲重建特別條例」支應，確保資金到位。

莊瑞雄強調，電纜地下化雖然初期成本較高，但從防災與長期穩定供電角度來看，是面對極端氣候最實際、也最必要的投資。相關路段多位於台9線及重要鄉道路口，完工後不僅可降低颱風期間樹倒壓斷電線的風險，也能有效提升災後復電效率。

莊瑞雄最後表示，未來將與陳瑩持續緊盯工程進度，確保工程如期、如質在116年底前完工，同時也會持續盤點屏東及東部其他高風險路段，包括台11線後續電纜地下化工程，要求行政院與台電持續推動改善，落實區域平權，讓鄉親在颱風天也能安心用電。

