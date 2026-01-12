莊瑞雄、陳瑩爭取6億經費 啟動台東電纜地下化工程

行政院長卓榮泰114年8月至台東勘災，立委莊瑞雄、陳瑩提出台東風災停電問題。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

去（114）年楊柳颱風造成東部大規模停電，凸顯架空線路的脆弱。立法委員莊瑞雄、陳瑩共同爭取行政院核定總經費約6億元、總長度達12.52公里的「台東電纜地下化工程」。莊瑞雄表示，他和陳瑩在偕同行政院長卓榮泰赴現場勘災時，當面反映風災期間停電頻繁的狀況，當場獲卓院長拍板啟動全國電纜地下化評估，並優先檢討風險較高地區。防災基礎建設將在今（115）年全面啟動，預計明（116）年底前完工。

去年8月，「楊柳」颱風強風豪雨重創東部，不僅造成農業嚴重災損，更導致台東地區超過4萬2千戶停電，許多部落長達兩、三天無電可用，莊瑞雄及陳瑩即刻陪同卓榮泰深入災區勘災。莊瑞雄指出，電是現代生活的基本人權，不能因為住在沿海或山區，就必須承受比都會區更高的斷電風險；卓榮泰當場給予正面回應，指示經濟部與台電啟動全國電纜地下化評估，並要求優先針對災害頻繁、搶修困難的地區進行改善。

莊瑞雄說明，本次核定的六處路段遍及池上、鹿野、太麻里與達仁等鄉鎮，其中池上鄉「萬朝一路至中西三路」已率先於去年11月動工，接下來五處也將在今年上半年陸續進場施作；此外，這些總長約41公里的工程，經費合計約6億元，將全數由「丹娜絲重建特別條例」支應，確保工程資金無虞。

莊瑞雄強調，「防災不分區域，建設要看長遠」，雖然電纜地下化的初期成本較高，但這是面對極端氣候最實際、也最必要的投資。這些路段多位於台9線及鄉道關鍵節點，完工後不僅能大幅降低颱風期間樹倒壓斷電線的機率，更能提升災後復電的效率。

莊瑞雄表示，未來他和陳瑩將持續緊盯工程進度，確保如期如質在116年底前完工，同時也會繼續盤點屏東及東部其他高風險路段，例如台11線的後續路段電纜地下化工程，要求政院及台電持續推動改善，落實區域平權，讓鄉親在颱風天也能安心用電。

