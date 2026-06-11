莊競程喊與鄭朝方大新竹合作 國民黨參選人何志勇這樣說

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最早宣布參選新竹市長的國民黨籍何志勇（右）11日表示，新竹市政本來就要跨縣市推動，與黨派沒有關係，不需要等到選舉才談「連線」。（何志勇提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨中央10日終於徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，其不僅牽動竹北市長選情，已獲提名的民進黨新竹市長參選人莊競程也在第一時間表示，將與鄭朝方合作打造更好的大新竹；宣布參選新竹市長的國民黨籍何志勇11日表示，新竹市政本來就要跨縣市推動，與黨派沒有關係，不需要等到選舉才談「連線」。

民進黨本周三終於提名鄭朝方參選新竹縣長，完成新竹縣、市長選戰布局，隔岸的莊競程第一時間表示，此正是「大新竹連線」，新竹縣與新竹市的民進黨縣市長參選人如今都已正式到位，未來期待與鄭朝方攜手合作，以共同生活圈的視野推動縣市合作，讓新竹縣市不再各自努力，而是共同前進。

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最早宣布參選的國民黨籍清華大學兼任助理教授何志勇表示，自己早在去年12月正式宣布參選前，便透過「城市沙龍」系列活動，邀請前交通部長葉匡時、前清華大學校長陳力俊、新竹縣立法委員林思銘等跨領域人士，針對交通與教育等議題提出具體構想，「當初從來沒有想過黨派問題，因為好的政策本來就不分顏色。」

何志勇也表示，日前在清華大學EMBA「余門」餐會上巧遇鄭朝方，雙方就市政議題進行簡要交流；此前也曾在十八街山掃街時莊競程碰面，彼此就共同關心的議題互相勉勵。他強調，和任何人合作推動市政，考量的是政策，而不是黨籍。

在具體政策上，何志勇表示，不管是推動輕軌、BRT公車捷運或未來的空中計程車運輸系統，都必然是跨縣市的工程；教育資源的盤點與整合同樣迫切，新竹縣、市對優質學校的需求極大，不能各做各的。

他進一步以近期新竹城市棒球隊話題為例指出，推動棒球運動格局應放大，推動桃竹苗以及竹科企業共組職棒第7隊，巨蛋場館甚至可以選址在縣市邊界，「這才是城市發展棒球真正的格局。」

何志勇最後以清大與交大的「梅竹賽」作為比喻，「校際之間可以梅竹賽，但城市治理，我們要的是梅竹合。」他強調，成熟的民主政治中，政黨只是「載具」，選賢與能才是核心價值。新竹的未來，不靠政黨連線，靠的是市民連線。

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